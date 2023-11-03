الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

اعترافات صادمة لربة منزل وابنتها قتلا بائعا لسرقته في كرداسة

اعترافات المتهمين،
اعترافات المتهمين، فيتو

أدلت ربة منزل وابنتها باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في اتهامهما بقتل بائع في كرداسة لسرقتها، باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابهما الجريمة.

واعترافا أنهم يتعاملان مع البائع ببيعهم الكرتون الذي يملكونه له، وأنهما وضعوا خطة لتنفيذ غرضهم الإجرامي، بإخباره بأن لديهما كم كبير من الكرتون الذي يريدون بيعه له، فركبوا خلفه التروسيكل الخاص به، فركبن خلفه وأثناء قيادته قاموا بتسديد طعنات له، وعندما حاول الفرار بزيادة سرعة القيادة، فسددوا له 20 طعنة في الظهر والرقبة، سقطا من التروسيكل في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم تولي النيابة مباشرة التحقيقات في الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي سوف تجري معها تجاه الواقعة.
 

القبض على المتهمين بقتل بائع لسرقته في كرداسة

 

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

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