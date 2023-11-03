التفاصيل الكاملة لإقدام شاب بالبحيرة على إشعال النيران في شقيقين وخالتهما (فيديو)

شهدت محافظة البحيرة جريمة قتل خلال الأيام الماضية والتي هزت المحافظة بالكامل لبشاعتها، حيث قام شاب بمركز كفر الدوار بالمحافظة بحرق اثنين من أقاربه وخالتهما بالبنزين وذلك بعد وضع مخدر إليهم بالقهوة، وكان ذلك بزعم مشاكل عائلية بينهما، حيث أسفرت الواقعة إلى مصرع شقيقين وخالتهما بالإضافة إلى إصابة اثنين من أفراد الأسرة بإصابات بالغة.

وأشارت والدة إحدى الضحايا، أنها تلقت الخبر من الأسرة خلال تواجدها بالقاهرة، زاعمين أن ابنتها بالعناية المركزة ولكن عند تواجدها بمكان الجريمة تفاجأت بوجود ثلاث جثث وهما أبناء شقيقتها الإثنين وابنتها خلود الحامل بجنين يبلغ 6 أشهر فقط.

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كما أوضحت رأت ابنتها خلود صاحبة الـ24 عاما وابني شقيقتها الطفلين عبارة عن جثث متفحمة بوضع لا يتحمله أي إنسان كما أنها لم تحتمل بشاعة الجريمة والواقعة حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن الجاني صاحب الـ18 عاما كان معهم بيوم الواقعة وقام بوضع مخدر قوي بمشروب القهوة للعائلة بالكامل ثم تسلل بعد منتصف الليل واسكب البنزين بالشقة بالكامل والتى توفي على إثرها أبناء شقيقتها وابنتها خلود والتى كانت حامل بجنين 6 أشهر، ولكن نجى من الحريق اثنين فقط بإصابات بالغة.

كما أضافت أنهم في بداية الأمر اعتقدوا سبب الحريق ماس كهربائي ولكن أكدت النيابة العامة وجود شبهة جنائية وخلال ساعات تم القبض على الجاني والذي اعترف بارتكابه للواقعة بسبب مشاكل عائلية ولغرض الانتقام.



وأكدت أنها لا تريد سوى القصاص وحق ابنتها وأنباء شقيقتها وهم اطفال بعمر الزهور، اللذين رحلوا غدرا على يد أحد أقاربهم وبطريقة بشعة لم يتحملها أحد.

