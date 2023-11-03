متعهدا بالالتزام بالسلمية، الصدر يطالب بالسماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين

طلب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين.

السماح لمناصريه الصدريين بالوصول السلمي لحدود فلسطين

وفي بيان نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه الصدر رسالة إلى حكومات الأردن ومصر ولبنان وسوريا، طالبا السماح لمناصريه الصدريين بالوصول السلمي لحدود فلسطين مع بعض التبرعات العينية من ماء ودواء وطعام ووقود لإدخالها بالتنسيق مع هذه الحكومات إلى غزة.

وأعرب الصدر عن أمله في أن "تمكن هذه الدول الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم خلال الأيام المقبلة"، معتبرا أنه في حال موافقة هذه الدول على طلبه فهذا شرف سيخطه لهم التاريخ والمستقبل.

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الالتزام بالنظام والقانون والسلمية التام

وتعهد الصدر لهذه الدول بالالتزام بالنظام والقانون والسلمية التام، وختم بالقول "كلنا واع وراع ومسؤولون عن ما يحدث في غزة".

وكان الصدر دعا بوقت سابق الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة.

وأكد الصدر: "نريد أن نوصل الماء والغذاء والمواد الطبية لغزة".

وقال الصدر: "من المنطلق الشرعي أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، وبدون تدخل الحكومات للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية من جانب فلسطين ولبنان ومصر والأردن بلا سلاح غير الأكفان، والبقاء إلى حين فك الحصار عن غزة".