التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة تسببت في مصرع شخصين ببولاق الدكرور
أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مشاجرة نشبت في أحد الأسواق ببولاق الدكرور بين تجار ملابس، حيث تبادل الطرفان إطلاق الرصاص، ولقي شخصان مصرعهما إثر الحادث، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.
مصرع شخصين في مشاجرة بين تجار ملابس ببولاق الدكرور
وكانت البداية بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد بمصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين تجار ملابس داخل أحد الأسواق، والذي يوجد فيه عدد من المحال التجارية.
وعلى الفور، انتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث، وبالفحص تبين أن الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما، انتهت بمشاجرة استعان كل طرف بأنصاره، وانتهت بمصرع شخصين، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثتين إلى المشرحة.
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