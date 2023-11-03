الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استدعاء شهود العيان على حادث مصرع شخصين في مشاجرة ببولاق الدكرور

استدعاء شهود العيان
استدعاء شهود العيان على مشاجرة، فيتو

استدعت نيابة الجيزة شهود العيان على مشاجرة نشبت في أحد الأسواق ببولاق الدكرور بين تجار ملابس، حيث تبادل الطرفين إطلاق الرصاص، ولقي شخصان مصرعهما إثر الحادث.

 

مصرع شخصين في مشاجرة بين تجار ملابس ببولاق الدكرور
 

وكانت البداية بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد بمصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين تجار ملابس داخل أحد الأسواق، والذي يوجد فيه عدد من المحال التجارية.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث، وبالفحص تبين أن الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما، انتهت بمشاجرة استعان كل طرف بأنصاره، وانتهت بمصرع شخصين، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثتين إلى المشرحة.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بولاق الدكرور نيابة الجيزة الجيزة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة بائع لقي مصرعه على يد ربة منزل وابنتها في كرداسة لسرقته

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

مش عاوز اتكلم في حاجة، محمد سلام يرفض المتاجرة بموقفه تجاه القضية الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

الحرب العالمية وراء تطبيق نظام التوقيت الصيفي

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية