امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب
قامت الشرطة الأسترالية بإلقاء القبض على امرأة في ساعة مبكرة من الصباح، باتهامات يتعلق بوفاة ثلاثة أشخاص في أغسطس في تسمم مشتبه به بـعش الغراب "فطر".
تناولوا وجبة في منزل
وقد تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو عندما مرضوا إثر تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن في ولاية فيكتوريا، وتوفيت امرأتان 66 و70 عامًا في المستشفى في 4 أغسطس، بينما توفي رجل، 70 عامًا، في 5 أغسطس.
كما تم نقل رجل ثانٍ إلى المستشفى في حالة حرجة ولم يخرج إلا في 23 سبتمبر.
إلقاء القبض على المرأة
وأعلنت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المرأة، 49 عامًا، في منزلها في ليونجاثا بالقرب من ملبورن، صباح الخميس، وسيتم استجوابها فيما يتعلق بالحادث.
وقالت شرطة فيكتوريا في بيان: إن "التحقيق لا يزال مستمرا".
وفي أبريل أصدرت وزارة الصحة في فيكتوريا تحذيرًا من أن الفطر سام، وحذرت الوزارة «ما لم تكن خبيرًا، لا تقطف وتأكل الفطر البري في فيكتوريا».
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