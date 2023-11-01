كورنيت المقاومة يدمر المصفحة نمر ويقتل 9 جنود إسرائيليين

غزة اليوم، احتفى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتدمير المقاومة الفلسطينية للمدرعة الإسرائيلية الأكثر حماية في العالم، والتي يطلق عليها اسم "بانثر" أو "النمر"، ويبلغ ثمنها ربع مليون دولار، واستهدفتها المقاومة الفلسطينية بصاروخ كورنيت، شرق منطقة الشجاعية، فدمرتها.

تدمير المدرعة "النمر" بصاروخ المقاومة الفلسطينية



أحداث غزة اليوم، ونبأ تدمير المدرعة "النمر"، بصاروخ المقاومة الفلسطينية، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل، وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعتبر هذه المدرعة الأكثر حماية لنقل الجنود، لكن كورنيت المقاومة دمرها وأسقط معها 9 قتلي من جيش الاحتلال.

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المدرعة الإسرائيلية الأكثر حماية في العالم نمر، فيتو



وعن المدرعة الأكثر حماية في العالم "نمر"، قال المركز الفلسطيني للإعلام: " موقع "والا" العبري قال: مصفحة "النمر" كان من المفترض أن تكون "المصفحة المتطورة" التي انتظرها الجيش طويلًا... ماذا حدث؟! 11 جنديًا سقطوا بعد أن أصابها صاروخ مضاد للدروع... 9 قتلوا وأصيب البقية بجروح خطيرة." #غزه_مقبرة_الغزاة"

المدرعة نمر المدرعة الأكثر حماية في العالم



ووصف إسلام عبد الله المدرعة الأكثر حماية في العالم النمر فقال: "كورنيت القسام يدمر مدرعة إسرائيلية ثمنها ربع مليون دولار، مدرعة النمر الإسرائيلية، مركبة مصفة بالكامل لنقل جنود المشاة إلى ساحة المعركة، صممتها شركة "أوشكوش" الأمريكية واشترتها عدة دول، من ضمنها إسرائيل التي عملت على تطوير هيكلها، لتحمي فريقها خلال اقتحام المدن الفلسطينية"

إستهداف المدرعه الإسرائيلية نمر

وعدد ركابها من الجنود 14 جندى وقتلهم جميعا pic.twitter.com/F4puHP1cCp — AHMED ALHOSSENY (@AHMEDALHOSSENY5) October 29, 2023



وعن الإمكانات الفائقة للمدرعة نمر قال ياسر البريج: "المدرعة تزن ما يقرب من 10 أطنان وسرعتها لا تتجاوز 60 كيلو متر في الساعة، تستوعب مقصورتها من 12 إلى 14 جنديًا، فقط، محركاته تعمل بالديزل، حتى تتجنب الاشتعال السريع، ويها كاميرات مراقبة لرصد كامل محيطها، ولها فتحات تتيج لجنود الاحتلال القنص من الداخل، وذات دفع رباعي للتخطى الطرق الوعرة والصخور الكبيرة"

ناقلة الجنود المدرعة الإسرائيلية نمر، فيتو

المدرعة نمر مزودة بنظام حماية خاص



وعلق أحمد عبد الواحد فقال: "المدرعة نمر مزودة بنظام تدريع خاص لمواجهة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومسلحة برشاشين 12 مليمتر، ومدفع 30 مليمتر وقاذف قنابل 40 مليمتر، ويكسوا جدرانها 3 صفائح قوية لحمايتها من القذائف، وطليت بمواد خاصة تأخر احتراقها، ومحملة بصواريخ يمكن أن إطلاقها بجهاز تحكم عن بُعد، وبها أنظمة حماية ضد الرياح والأمطار والفيضانات"

أما قدرة المدرعة فقال عنها حازم الدوري: "صنفت من أكثر المدرعات وناقلات الجنود حماية في العالم، استهدفتها كتائب المقاومة، بصاروخ كورنيت ودمرتها وأقتلت من بداخلها من جنود الاحتلال"

المدرعة يبلغ سعرها ربع مليون دولار، فيتو



وقال رضوان الخرس: "الصحافة العبرية تتساءل بعد تدمير القسام مدرعة إسرائيلية وقتل وجرح جميع من فيها: (11) جنديًا إسرائيليًا سقطوا عندما أصاب صاروخ مضاد للدروع مصفحة النمر، مصفحة النمر كانت من المفترض أن تكون المصفحة المتطورة التي انتظرها الجيش الإسرائيلي عشرات السنين، ما الذي حدث؟"

سقوط ١١ جندي إسرائيلي من لواء النخبة "جفعاتي"



وعلقت كيمي مفتاح قائلة: "أحد قتلى جيش الاحتلال بتفجير مصفحة "النمر" شمال قطاع غزة يوم أمس؛ هو الضابط "بيديا اتينغار"، وهو ابن الحاخام "مارك اتينغر"، والذي قُتل في عملية إطلاق نار بالخليل، قبل حوالي 6 سنوات."

وقالت لايان: " مصفحة النمر كان من المفترض أن تكون "المصفحة المتطورة" التي انتظرها الجيش طويلًا، تبلغ تكلفتها ربع مليون دولار، رجال القسام بصاروخ مضاد للدروع أصابوها فأسقطوا ١١ جندي من لواء النخبة "جفعاتي"، ٩ منهم قتيل، هذا ما أعلنه الإعلام العبري، ولكن ما لم يسمح النشر عنه أعظم، وما خفي أعظم."

الضابط بيديا اتينغار قتل في مدرعة نمر، فيتو



ورد فاروق واصل فقال: "الاعلام العبري يقول صاروخ مضاد للدروع أطلقته المقاومة شمال قطاع غزة على مصفحة إسرائيلية من نوع "نمر" أدى لمقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين.. غزة مقبرة الغزاة"

وقالت جيفرا الفلسطينية: "مصفحة النمر تتحول إلى أرنب مذبوح استمرار الاشتباكات المسلحة وتفجير عبوات بآليات الاحتلال تزامنًا مع الاقتحام الواسع لمدينة جنين."

الاحتلال يستخدم المدرعة النمر لنقل وحماية جنود الاحتلال، فيتو



أما هيروديكوس فعلق على تدمير المدرعة قائلًا: "الجيش الإسرائيلي يعلن: مقتل 9 جنود إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمالي غزة أمس اسم العربة "النمر" وقيمتها ربع مليون دولار، مصفحة بثلاث طبقات ومزوده بوقود غير سريع الإشتعال ومواصفات عديدة لكن بفضل الله تم نسفها بنجاح والقادم أكثر بإذن الله"

بسمة بسمة "إعترف إعلام العدو تحت بند "سمح بالنشر" بسقوط 9 جنود له صرعى وجريحين، بتدمير أصحاب الأرض لمدرعة من طراز النمر بصاروخ مضاد للآليات، مدرعة مصفحة شديدة الحماية كانوا يظنونها أمانا لهم وقوة.. اعترفوا بتسعة وأمس اثنان والواقع أن خسائرهم أكبر بعشرات الأضعاف."