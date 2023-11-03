تفاصيل شعائر صلاة الجمعة بإذاعة القرآن الكريم والخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة والمجودة

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والقرآن المجود اليوم الجمعة 19 ربيع آخر 1445 هجرية.

ونستعرض الخريطة الكاملة.

تلاوات القرآن المجود يوم الجمعة 19 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 6:40 (ص) بتلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة المؤمنون 5ق.



ثم يعقبه في الـ 00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.



ثم في الـ 00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى الزمر والقمر 30 ق.



يليه في الـ 45: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 10 ق.



ثم تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الكهف 35ق.

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شعائر صلاة الجمعة

تنقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من رحاب مسجد السيدة نفيسة - بالقاهرة - تنقل على شاشة التليفزيون والإذاعة القارئ الشيخ الدكتور حلمي الجمل والخطيب فضيلة الشيخ خالد صلاح الدين يقدمها الدكتور وليد الحسينى من إخراج جمال السعيد.



ثم تبدأ في الـ 26: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ سيد عبد الشافي هلال وما تيسر من سورة الأحقاف 30ق.



يليه في الواحدة و6 دقائق (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ إسماعيل الطنطاوى وما تيسر من سورة الحج 15ق.



ثم في الواحدة و 31 دقيقة (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي وما تيسر سورة طه 15ق.



يعقبه في الرابعة و24 دقيقة (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأنفال 30ق.



يليه في الخامسة و12 دقيقة (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمي الجمل وما تيسر من سورة مريم 30ق



ثم في الخامسة و46 دقيقة (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة يس 20ق.



ويبدأ في السادسة ونصف م (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة يوسف 30ق.



ثم في السابعة و45 دقيقة ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة القمر 15ق.



ويبدأ في الثامنة و45 دقيقة ن( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق.



ثم في العاشرة 15 دقيقة ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة الواقعة 30ق.



ويبدأ في تمام الـ 15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان كاملة 42ق.





يعقبه في الـ 01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ حمزة مغازي وما تيسر من سورتى الزمر- غافر 15ق



ثم فى الـ 02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود بحيرى وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



وتختتم القراءات المجودة اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة النحل 10ق.

تلاوات المصحف المرتل اليوم الجمعة

ونستعرض التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي:

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30 ق.

الساعة / 08:48 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 27ق.

الساعة / 14:05 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى النساء- المائدة ومدة التلاوة / 29ق.

الساعة / 19:05 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 30 ق.

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 30ق.

الساعة / 02:43 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور المائدة- الأنعام ومدة التلاوة / 28ق.

الساعة / 03:14 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 28ق.

الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 30ق.