الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مابولولو ينفرد بترتيب هدافي الدوري المصري عقب الجولة الخامسة

مابولولو، فيتو
مابولولو، فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف بعد ختام الجولة الخامسة للدوري.

 

وسجل مابولولو في فوز الاتحاد السكندري على المقاولون 3-2 في الجولة الخامسة للدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف منفردا بصدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 -2024

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 5 أهداف 

بيرسي تاو لاعب الأهلي  : 4 أهداف 

مصطفي زيكو لاعب زد: 4 أهداف 

Advertisements

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 4 أهداف 

أحمد بلحاج لاعب الجونة: 4 أهداف 

أحمد قندوسي لاعب سيراميكا: 3 أهداف 

فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف

فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف 

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف 

 

9 أجانب يفوزون بهداف الدوري

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر تاريخه تتويج 9 أجانب بلقب هداف الدوري.

ويعد السوداني حمديتو أحمد لاعب الترسانة أول محترف يحصل على هداف الدوري المصري حينما سجل 10 أهداف في موسم 1949 -1950.

 

وحصد اليمني على محسن الذي لعب للزمالك سجل 15 هدفا خلال مشاركته مع القلعة البيضاء في موسم 1960 - 1961.


النيجيري جون أوتاكا أثناء مشاركته الإسماعيلي حصل على هداف الدوري المصري بعدما سجل 17 هدفا في موسم 1999 - 2000.

 

وحصد الأنجولي أمادو فلافيو مع الأهلي علي هداف الدوري بعدما سجل 17 هدفا في موسم 2006 - 2007، كما حصل فلافيو على هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي تقاسمه  حيث تقاسمها مع بابا أركو لاعب طلائع الجيش، بعدما سجل الثنائي 12 هدفا في موسم 2008 - 2009.


كما تمكن النيجيري بوبا منسواه أثناء مشاركته مع اتحاد الشرطة من الحصول على لقب هداف الدوري في موسم 2009 – 2010 بعدما سجل 14 هدفا.


وتوج الغاني جون انطوي أثناء تواجده مع الإسماعيلي بهداف الدوري بعدما سجل 11 هدفا في موسم 2013-2014.

وحصل المغربي وليد أزارو علي هداف الدوري موسم 2017-2018 برصيد 18 هدفًا.

وأخيرا حصل الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، تاسع لاعب أجنبي يفوز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز، بعدما توج هدافا للدوري موسم 2022/ 2023 برصيد 16 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي حصل على اللقب الموسم الماضي.

 

مابولولو وبيرسي تاو يتصدران ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية

ترتيب جدول الدوري المصري بعد هزيمة المقاولون وفاركو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدوري المصري الممتاز مابولولو الاتحاد السكندري المقاولون بيرسي تاو مصطفي زيكو حسام اشرف أحمد بلحاج

مواد متعلقة

ترتيب فرق الدوري المصري قبل الجولة الخامسة

أبرزهم مابولولو، 5 غيابات عن الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة بالدوري المصري

9 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (إنفوجراف)

قبل انطلاق النسخة 65.. تتويج 9 أجانب بلقب هداف الدوري.. الشاذلي ينفرد برقم استثنائي.. وقائمة الهدافين في الألفية الجديدة

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل