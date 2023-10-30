مابولولو ينفرد بترتيب هدافي الدوري المصري عقب الجولة الخامسة

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف بعد ختام الجولة الخامسة للدوري.

وسجل مابولولو في فوز الاتحاد السكندري على المقاولون 3-2 في الجولة الخامسة للدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف منفردا بصدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 -2024

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي : 4 أهداف

مصطفي زيكو لاعب زد: 4 أهداف

Advertisements

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 4 أهداف

أحمد بلحاج لاعب الجونة: 4 أهداف

أحمد قندوسي لاعب سيراميكا: 3 أهداف

فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف

فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف

9 أجانب يفوزون بهداف الدوري

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر تاريخه تتويج 9 أجانب بلقب هداف الدوري.

ويعد السوداني حمديتو أحمد لاعب الترسانة أول محترف يحصل على هداف الدوري المصري حينما سجل 10 أهداف في موسم 1949 -1950.

وحصد اليمني على محسن الذي لعب للزمالك سجل 15 هدفا خلال مشاركته مع القلعة البيضاء في موسم 1960 - 1961.



النيجيري جون أوتاكا أثناء مشاركته الإسماعيلي حصل على هداف الدوري المصري بعدما سجل 17 هدفا في موسم 1999 - 2000.

وحصد الأنجولي أمادو فلافيو مع الأهلي علي هداف الدوري بعدما سجل 17 هدفا في موسم 2006 - 2007، كما حصل فلافيو على هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي تقاسمه حيث تقاسمها مع بابا أركو لاعب طلائع الجيش، بعدما سجل الثنائي 12 هدفا في موسم 2008 - 2009.



كما تمكن النيجيري بوبا منسواه أثناء مشاركته مع اتحاد الشرطة من الحصول على لقب هداف الدوري في موسم 2009 – 2010 بعدما سجل 14 هدفا.



وتوج الغاني جون انطوي أثناء تواجده مع الإسماعيلي بهداف الدوري بعدما سجل 11 هدفا في موسم 2013-2014.

وحصل المغربي وليد أزارو علي هداف الدوري موسم 2017-2018 برصيد 18 هدفًا.

وأخيرا حصل الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، تاسع لاعب أجنبي يفوز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز، بعدما توج هدافا للدوري موسم 2022/ 2023 برصيد 16 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي حصل على اللقب الموسم الماضي.