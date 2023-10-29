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رياضة

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة العاشرة، السيتي يحسم ديربي مانشستر

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة العاشرة،فيتو

ترتيب الدوري الانجليزي، حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر أمام اليونايتد بثلاثة أهداف دون رد أحرز هالاند “هدفين” وفودين “هدف” في ختام الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة 

1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة
2 آرسنال: 24 نقطة
3 مانشستر سيتي: 24 نقطة
4 ليفربول: 23 نقطة
5 أستون فيلا: 22 نقطة
6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة
7 برايتون: 17 نقطة
8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة
9 وست هام يونايتد: 14 نقطة
10 برينتفورد: 13 نقطة
11 تشيلسي: 12 نقطة
12 وولفرهامبتون: 12 نقطة
13 كريستال بالاس: 12 نقطة
14 فولهام: 12 نقطة 
15 إيفرتون: 10 نقاط 
16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط 
17 بورنموث: 6 نقاط 
18 لوتون تاون: 5 نقاط 
19 بيرنلي: 4 نقاط 
20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة
 

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جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية وأختتمت اليوم الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي 

فوز توتنهام علي كريستال بالاس  2-1 

فوز برينتفورد علي تشيلسي 2-0 

فوز أرسنال علي شيفيليد يونياتد 5-0 

فوز بورنموث علي بيرنلي 2-1 

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2 

فوز إيفرتون علي وست هام 1-0 

تعادل برايتون وفولهام 1-1 

فوز ليفربول علي نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي علي مانشستر يونايتد 3-0 

 

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في ليفربول

وعلي صعيد متصل ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست (3-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77، بعدما استغل سوء تفاهم بين المدافع والحارس، ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وزار محمد صلاح الشباك في جميع مباريات الريدز الخمس على أرضهم، في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، أمام بورنموث وأستون فيلا ووست هام يونايتد وإيفرتون ونوتنجهام فورست.


ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، أصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي، يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرض الريدز في الدوري الإنجليزي، بجميع مسمياته.

وكان الأول هاري تشامبرز في عام 1922، ومر 65 عامًا قبل محاكاة إنجازه عن طريق الأيرلندي جون ألدريدج، في عام 1987.

 

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على نوتنجهام بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي (صور)

محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول أمام نوتنجهام فورست (صور)

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