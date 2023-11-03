أحمد الطيب: خالد بيبو لا يتحمل مسؤولية خروج الأهلي

الأهلي، علق أحمد الطيب المعلق الرياضي على وداع النادي الأهلي لبطولة الدوري الإفريقي عقب التعادل مع ماميلودي صن داونز بدون أهداف على إستاد القاهرة الدولي، والخسارة في بريتوريا بهدف نظيف.

وقال أحمد الطيب في تصريحات لبرنامج "البريمـو"، عبر فضائية "TeN": "السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لا يتحمل بمفرده مسؤولية وداع الأهلي لبطولة الدوري الإفريقي، فهي منظومة متكاملة من لاعبين وجهاز فني وهناك عامل في غاية الأهمية وهو "التوفيق" الذي قد يحالف الفريق في بعض الأحيان وقد يغيب في الأخرى، كما أرفض هجوم الجماهير الحمراء على خالد بيبـو مدير الكرة بالقلعة الحمراء، فهو لا يسأل عن وداع الفريق للبطولة، بالتأكيد سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة وصاحب خبرات كبيرة في هذا المنصب لكن بيبو ما زال أمامه الكثير".

Advertisements

وأضاف: "مارسيل كولر مدير فني جيد لكنه ليس مميز، ومن الوارد خسارته لقب أو اثنين، لكنه نجح في حصد العديد من الألقاب الموسم الماضي على رأسها دوري أبطال إفريقيا، والدوري العام وكأس مصر".

الأهلي يودع الدوري الإفريقي

و خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيًّا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على إستاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقًا لما تنص عليه لوائح البطولة الإفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدًا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

وحسم كل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب الأفريقي، تأهلهما لنهائي الدوري الأفريقي للموسم الحالي 2023/2024.

وتأهل الوداد المغربي على حساب الترجي التونسي، فيما صعد صن داونز على حساب الأهلي.

موعد نهائي الدوري الإفريقي

ويواجه فريق الوداد نظيره صن داونز، يوم الأحد 5 نوفمبر الجاري، في منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

أما مواجهة الإياب فقد تقرر لها، يوم السبت 11 نوفمبر، في منافسات إياب الدور النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.