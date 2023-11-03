اللجنة العليا لمسابقة القرآن والابتهال الديني ببورسعيد تعلن نتيجة التصفيات الأولية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الفائزين، نتيجة التصفيات الأولية الأون لاين، والتي كانت عن طريق التسجيلات الصوتية المرسلة لها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة.

وأوضحت اللجنة أنه تقدم للمسابقة من داخل جمهورية مصر العربية 1370 متسابقًا ومتسابقة في فروع المسابقة الأربع، وقد تمت تصفيتهم تصفية أولى إلى 820 متسابقًا، ثم تصفية ثانية ووقع الاختيار فيها على 252 متسابقًا ومتسابقة، وقررت اللجنة أن تنعقد التصفيات الأولية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نوفمبر 2023 في نادي العمال الرياضي بمدينة بورسعيد بدءً من الساعة التاسعة صباحًا.

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مسابقة القرآن الكريم، فيتو



وقد حددت اللجنة يوم الثلاثاء يوم 7 من شهر 11 عامًا 2023 ليكون اختبارًا للفرعين الثاني والثالث والجزء الثاني من الفرع الرابع الصوت الحسن، والابتهال والإنشاد الديني، والابتهال والإنشاد الديني للأطفال، ويوم الأربعاء 8 من 11 من يوم 2023 ليكون اختبارًا للإناث فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، حفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال، ويوم الخميس 9 من شهر 11 عامًا 2023 ليكون اختبارًا للذكور فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، حفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال.



وأعلنت اللجنة العليا عن النتائج والتي جاءت كالآتي: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة للإناث، الرميثاء إبراهيم محمد السيد، وإسراء أحمد محمد محمد، وإسراء ضاحي محمد عبد الغني، إيمان جمال فاروق حسن، إيمان خالد مبروك محمد، إيمان رمضان على الرشيدى، إيمان عبد المرضي إبراهيم همام، إيمان محمد عبد العاطي إبراهيم، أسماء وليد مفيد رجب، أسماء يونس إبراهيم الباز، أمنية خالد علي عبد العزيز، أمنية نصحي عبد السلام عبد الرحمن، أميرة أحمد محمد أحمد، أميمة محمود علي كاسب، وآلاء بكر سليمان الفخراني، وآلاء عبدالغني عبدالله عوض، وآية فوزي عبدالقوي شاهين، وآية قطب فهمي موسى، وآية مدحت هاشم عباس، وآيه متولي محمد متولي، وتسنيم إبراهيم محمد السيد، وتسنيم عبداللطيف عوض مندور، وحبيبة ساعد سعد هليل، وحنين أسامة أحمد عبد الحميد، ودينا سليمان سمير سالمان، ودينا محمد محمد إبراهيم، ورحمة محمود محمد محمود، ورحيق إبراهيم محمد السيد، ورضا عبد الحليم غريب محمد عبده، وروان إبراهيم عبد العظيم المصطفى، وريم أحمد عبدالعال محمد، وزينب جابر محمود بدر، وزينب عبد الحكيم عبد الجواد الأميري، وسارة أيمن أحمد موسى حجازي، وسارة محمد مختار السخري، وسلمى محمود محمد محمود، وسندس إبراهيم محمد السيد، وشيماء شحاتة علي خميس، وشيماء صلاح عثمان سيد أحمد، وشيماء عبدالمجيد عاشور الغباشي، وشيماء محمد ثابت عبد العال، وشيماء محمد عبد المنعم الإمام، وعبير محمود حلمي محمود، وعلا بدران محمد السعيد محمد، وفاطمة أمين سلامة محمد، وفاطمة محمد عبد الستار محمد، وفاطمة محمود أحمد عبدالوهاب، وقمر محمود محمد عبدالوهاب، ولمياء أحمد عبدالعال محمد، ومنار محمود عبد النبي هنداوي، ومنى أحمد سعد عباس، ومي عماد محمد سيد

، وندى عصام عبدالعزيز محمد علي، وندى مسعد أنصاري صبح، ونور نبيل عبد العزيز عبد المقصود، وهاجر سعد السعيد علي، وهاجر علي السيد أبو غانم، وهاجر محمد صبحي السعداوي، وهاجر محمود رشاد البيومي سالم، وهاجر ناصر السيد هاشم، وفاء عامر أحمد عبد الحميد، وولاء محمد حسن شكر، وياسمين مصطفى على سليم.



وأعلنت أسماء الفائزين من الذكور وهم: الحسين مصطفى عبد المجيد إمبابي، والخضري محمد الخضري حسن، وإبراهيم شعبان اسماعيل كيلة، وإبراهيم محمد إبراهيم راغب، وإبراهيم ياسر إبراهيم جابر، وإيهاب مصطفى فوزى سعد، وأبوالحسن محمود أبوالعرب، وأحمد السيد عبدالمنعم محمود، وأحمد أشرف إبراهيم فهيم، وأحمد حجاج أحمد محمود، وأحمد ذكي فوزي ذكي، وأحمد طارق توفيق درويش، وأحمد عاطف عبدالمجيد أحمد، وأحمد عبدالله محمد عبدالله علي، وأحمد محمد علي عامر، وأحمد محمد علي علي، وأحمد محمود طلبة محمد، وأحمد نورالدين علي زغبة

، وأسامة السيد محمود نجدي، وجلال سيف النصر أحمد علي، وحسن رضا حسن، وسعيد إبراهيم سعيد شويتة، وصالح محمد موسى تهامي، وطه عادل عبد الله عبدالحميد، وعبدالله جابر فرحات السيد، وعبدالله علي عبد العزيز مناع، وعبدالله علي محمد محمد، وعبدالناصر شعيب نجا هلال، وعبدالواحد علي خليفه حسن، وعصام صابر فرحات عبيد، وعلاء جمال محمد عرفة، وعلي خالد علي عبدالعزيز، وعلي عادل علي سليمان تقي الدين، وعلي محمد محمد محمد الطراوي، وعماد أشرف فتحي شمس الدين، وعمار إبراهيم علي إبراهيم، وعمر عصام علي عبدالدايم، وعمر محمد حسين عبدالواحد، وعمرو جمال عبدالشافي المغربي، وعمرو رجب جاد أبو الوفا، وقطب محمد قطب محمد علي، وكريم محمد صبري أبو خيشة، ومحمد أحمد السيد حجازي، ومحمد أحمد عبد العزيز أبو جبل، ومحمد أحمد علي المُزيَّن، ومحمد أشرف حسن عبدالله، ومحمد رشدي فايز محفوظ، ومحمد سعد ابراهيم عبد المقصود، ومحمد سيد أحمد عبد العزيز المهدي، ومحمد شعبان عبد الله جعفر، ومحمد صابر حسانين محمد، ومحمد صبري عبد العظيم عيسى، ومحمد صبري منصور الجويني، ومحمد صلاح حسن مغربي، ومحمد عبد المعبود إبراهيم شحاته، ومحمد عبده أحمد نجم، ومحمد علي عبدالعزيز مناع، ومحمد محمود محمد محمد حسن، ومحمود ابراهيم فتحي محمد، ومحمود سمير فهيم عبدالغني، ومحمود شحات محمد محمود، ومحمود علي عطية حبيب، ومحمود هاشم عبداللطيف سعد، ومصطفى السيد العربي أبوحسين، ومصطفى محمد عبدالباقي حرحيرة، ومصطفى محمد محمد محمد جاد، ومصطفي جمال محمد، ومنصور محمد منصور العتراوي، ياسر السيد عبدالوهاب عويضة.



وفي الفرع الثاني الصوت الحسن في التلاوة المجودة جاء الأسماء كالآتي: أحمد إبراهيم السيد الحشاش، وأحمد جمال عبدالوهاب السيد، وأحمد شفيق أحمد عثمان، وأحمد علاء محمد السيد، وأحمد محمد أحمد عبدالمعطي، وأحمد محمد حسنين عبدالسلام، وأحمد نشأت حماد واصل، وأدهم محمود دسوقي صادق، وأيمن عصام الدين عبدالفتاح، وحسن محمد حسن هيكل، وخالد عطيه عبدالخالق صديق، وسعيد محمد سعيد شرارة، وعبدالله السيد عبدالله السيد، وعصام أحمد حسين علي، وعطية الله رمضان أحمد بشندي، وعلي إيهاب علي عطية، وعلي محمد علي عبدالفتاح، ومحمد المتولي محمد السيد أحمد، ومحمد أمين محمد عبد الحميد، ومحمد جمال رفعت علي، ومحمد راضي محمود محمد، محمد سامى عبد الجليل محفوظ، ومحمد سعيد عبد السميع العشماوي، ومحمود حسين محمد مهدي العنانى، ومحمود سعد يونس الغفير، ومحمود محمد أحمد الصاحي، ومحمود محمد سعد حسن، ومحمود محمد محمود محمد الكومي، ومصطفى أبو اليزيد مصطفى شلامش، ومصطفى نظمي مصطفى عشري



وفي الفرع الثالث الابتهال والإنشاد الديني: إنجى رضا السباعى أبو زيد، وأسماء سعد الدين عطوه أحمد، وندى احمد عبدالله الطنطاوي، وهبة عادل إبراهيم يوسف، وإسلام سعيد محمد أحمد، وإسلام ياسر محمد السعيد، وأحمد السيد الشرقاوى، وأحمد الشحات السعيد محمود، وأحمد إبراهيم عبدالله حامد، وأحمد بدير عطية يوسف، وأحمد حاتم عبدالحميد داود، وأحمد سامح مرزق عبدالحفيظ، وأحمد شعبان عبد الهادي عبدالكريم، وأحمد غريب محمد غريب، وأحمد مسعد عبدالعاطى الزنيني، وزياد مجدي فتحي عبد المقصود، وطه محمد ابراهيم محمد الروبيجي، وعبد الفتاح جمال عبدالفتاح ابو حسن، وعلي الحسين علي محمد، وفتحي محمد فتحي محمد، ومحمد رجب حسن السيد، ومحمد رضا محمود حسن، ومحمد شعبان علي محمد، ومحمد عماد إسماعيل حسنين، ومحمد هشام صلاح محمد، ومحمد ياسر محمود عبد الفتاح، ومحمود محمد الحفني حسن، ومحمود محمد عبدالعال حافظ، ومصطفى علي عبد العظيم عبد المنعم، وهشام طارق خميس محمد.

والفرع الرابع القسم الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تفسير جزء عم للأطفال: إسراء عبدالمجيد عاشور الغباشى، وتبارك هانى عبدالعزيز زياده، وجنه عبدالله عبدالجواد فايد، وحبيبه عيسى شراقي، وحفصة جمال مصطفى محمد، ورحمة محمد عبدالله محمد عطية، ورضوى سعيد جمعة، ورغد عمرو رشاد السيد، ورغد محمد صبحي الحبروكي، وروان إبراهيم الجيوشي زكريا، وسجى عبدالحميد محمد عبدالحميد، وسما سليم لطفي، وشروق محمد عمر الزبلاوي، ومريم الشربيني علي، ومريم أيمن صبري، وملك شوقي عبده عبد العال، ومنة الله الشربيني علي، ونورين مسعد مسعد المرغنى، وهاجر محمد عمر الزبلاوي، ويارا أحمد أنور أنور السيد، ويمنى أمين حاسم مغربي، وأحمد تامر ممدوح محمد صبري، وأحمد رضا أحمد محمد، وأحمد عبد العال السعيد عبد الله، وأحمد محمد علي علي، وأحمد محمود بخيت إبراهيم، وأدهم عصام علي الرشيدي، وأنس أحمد عبدالقوي بلح، وأنس محمد ماجد عبدالغني، وجودة محمود جودة السيد، ورضا أحمد محروس محمد، وصلاح طارق يحي سليمان، وعبدالرحمن انور عبدالله علي، وعبدالرحمن أحمد السيد محمد مصطفى، وعبدالرحمن شفيق يحي بسيوني، وعمر أحمد فؤاد احمد، وعمر محمد عبدالهادي عبده، وعيد هشام عيد شكر، ومحمد صلاح عبدالجليل مصطفي، ومحمد عبدالعال عبدالمغني عبدالعال، ومحمد مأمون السيد، ومحمد محمود رفعت شهبة، ومحمد مؤمن محروس حامد، ومحمود صلاح عبدالجليل مصطفى، ومحمود عمرو معن، ومحمود فرج فايز عبدالفتاح، ومحمود محمد محمد عبدالشافي، ويوسف هريدي فايز عبدالفتاح.



وفي الفرع الرابع القسم الثاني الابتهال والإنشاد الديني للأطفال: أروى عبدالعزيز عرفه عرفه، وريماس السيد عبدالمجيد، وملك محمود عصام ندا، وأحمد صالح حسن، وأحمد محمد زكريا، وأواب السيد عبدالمجيد، وعبدالله محمد علي عبدالفتاح، ومحمد أحمد أحسن الأزهري، ومحمد محمد البكري سليم، وياسين محمود محمد الملاح، وياسين محمود محمود تمام.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني والتي تقام بـ محافظة بورسعيد من 2 إلى 6 فبراير تقام هذا العام في دورتها السابعة، وتحمل أسم الشيخ الشحات محمد أنور، ويشارك بها متسابقون من كافة دول العالم، وتقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة.