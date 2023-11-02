تعليم البحيرة ينظم ندوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن العالم يشهد حاليًا تطورا كبيرا وغير مسبوق فيما يخص الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح واقعا فعليًا يتصل بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تقنيات الذكاء الإصطناعي خلال الفترة القادمة سيكون لها دورًا كبيرا في تحسين وتطوير التعليم كون العملية التعليمية تشهد استخدامًا متزايدًا لتطبيقات الذكاء الإصطناعي.

جاء ذلك خلال الندوة التي تم تنظيمها اليوم بمكتبة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد الغراوي – مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور حمدي صالح موجه عام التربية الاجتماعية، وأشرف نعيم موجه عام المكتبات، وأعضاء اللجنة التنسيقية بالمديرية، وعدد من أخصائي المكتبات وطلاب مدرسة الملك فيصل الإعدادية بنين بدمنهور.



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وتناولت الندوة، مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وإيجابياته وسلبياته، وكذلك علاقته بالعملية التعليمية في ظل التغيرات المعاصرة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إلى أهمية الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي والأخذ بكافة الجوانب الإيجابية له وخاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي، على أن يواكب ذلك الاستمرار في حث الطلاب على العلم والتعليم، والجد، والاجتهاد، والعمل المستمر، لتحقيق ما تصبو إليه بلادنا من تقدم ورقي بجيل واع على قدر كبير من المعرفة متسلحًا بكافة القيم وحب الوطن وبالعلم والتكنولوجيا.

وأضاف الديب، أن تعليم البحيرة دائما ما يتصدر كافة المحافظات في مختلف المجالات التعليمية، والمسابقات والأنشطة ليسير بخطوات كبيرة تواكب ما تشهده الدولة من بناء وتنمية.

وطالب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، بتكثيف الرحلات التعليمية والمعرفية، والتثقفية لمختلف الأماكن التاريخية، والصناعية، والأثرية، والمشروعات العملاقة الموجودة على أرض محافظة البحيرة العريقة ذات التاريخ، والحضارة والضاربة في جذور التاريخ.