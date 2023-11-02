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رياضة

ساسولو يفوز على سبيزيا 4/5 بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ 16 في كأس إيطاليا

ساسولو، فيتو
ساسولو، فيتو

نجح فريق ساسولو في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا، عقب فوزه بنتيجة (5/4) بركلات الترجيح على ضيفه سبيزيا، مساء اليوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ساسولو على حساب سبيزيا.

ويحتل ساسولو المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، علما بأنه لم يقتنص أي فوز في البطولة، خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة.

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في المقابل، جاءت هذه الخسارة لتضاعف معاناة سبيزيا، المتعثر أيضا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، حيث يتواجد في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 8 نقاط من مبارياته العشر الأولى في المسابقة.

نجم ميلان يجري جراحة ويغيب 4 أشهر 

علن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، أن مدافعه الفرنسي بيير كالولو خضع لعملية جراحية ناجحة في فنلندا عقب إصابته، الأحد الماضي، أمام نابولي في الدوري الإيطالي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وكتب النادي اللومباردي ميلان: "يمكن لنادي ميلان أن يؤكد أن بيير كالولو خضع لعملية جراحية اليوم الخميس لإصلاح تمزق كامل في وتر الفخذ الأيسر".

وأضاف: "العملية التي أجراها البروفيسور لاسي ليمبينن في فنلندا بحضور رئيس الفريق الطبي لفريق ميلان ستيفانو ماتزوني، حققت نجاحا كبيرا"، موضحا أن غياب كالولو يقدر بـ4 أشهر.

واضطر كالولو البالغ من العمر 23 عاما إلى مغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة على ملعب "دييجو مارادونا" ضد المضيف نابولي (2-2) ضمن المرحلة 10 من الدوري.

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