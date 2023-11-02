الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس مسئول مخزن بتهمة احتكار السجائر وهذه هي العقوبة المتوقعة عليه

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

جددت  نيابة الوايلي حبس مسئول عن مخزن سجائر بحوزته أكثر من 180 ألف عبوة سجائر متنوعة ،لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة (مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش في حضوره عُثر على (180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة") بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة احتكار السلع

وهناك عقوبات رادعة في القانون ضد استغلال التجار، مضيفًا: «احتكار السلع يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه».

 

وجاءت المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 في شأن إصدار قانون حماية المستهلك، موضحة عقوبة احتكار السلع التجارية، وجاءت المادة رقم 8 من القانون ذاته تحظر احتكار السلع التجارية».

 

ووضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات الصريحة لهذا الفعل، حيث ان التلاعب بأسعار السلع التجارية يعتبر استغلالًا لارتفاع الأسعار، ويعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

 

وهناك حالات تشدد فيها العقوبة، وهي أن يكون التلاعب في أسعار سلع أساسية، فاذا جاء التلاعب في أسعار سلع مثل الخبز أو وقود أو لحوم وغيرها من السلع الأساسية، يضاعف الحد الأقصى للحبس.

 

و نصت المادة 346 من قانون العقوبات، يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

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