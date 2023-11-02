دراسة طبية تحذر: المضادات الحيوية للأطفال لم تعد فعالة لهذا السبب

كشفت دراسة طبية جديدة إن المبادئ العالمية بشأن استخدام المضادات الحيوية بحاجة إلى التحديث مؤكدة زيادة التركيز على تطوير مضادات حيوية جديدة للرضع والأطفال.

أكدت أن استخدام العديد من المضادات الحيوية منذ فترة طويلة لعلاج التهابات الأطفال الشائعة لم تعد فعالة بسبب مقاومة المضادات الحيوية ونتيجة الاستخدام العشوائي بحسب الموقع الطبي Drugs.

عبء مقاومة مضادات الميكروبات

وقالت الدكتورة فيبي ويليامز، من معهد الأمراض المعدية بجامعة سيدني في أستراليا: “لسنا محصنين ضد هذه المشكلة، فعبء مقاومة مضادات الميكروبات على أعتابنا”.

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وأوضحت أن مقاومة المضادات الحيوية آخذة في الارتفاع بسرعة أكبر مما ندرك، ونحن بحاجة ماسة إلى حلول جديدة لوقف العدوى الغازية المقاومة للأدوية المتعددة والوفيات غير الضرورية لآلاف الأطفال كل عام.

خطورة المضادات الحيوية على الأطفال

وجد الباحثون أن العديد من المضادات الحيوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية كانت فعالة بنسبة أقل من 50% في علاج التهابات الأطفال مثل الالتهاب الرئوي و(التهابات مجرى الدم) والتهاب السحايا.

مقاومة مضادات الميكروبات أكبر 10 تهديدات للصحة العامة على مستوى العالم

تعتبر منظمة الصحة العالمية أن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) تمثل أكبر 10 تهديدات للصحة العامة على مستوى العالم.

في جميع أنحاء العالم، يصاب حوالي 3 ملايين طفل حديث الولادة بإلتهابات مجري الدم كل عام، ويموت 570 ألف شخص، غالبًا بسبب نقص المضادات الحيوية الفعالة لعلاج البكتيريا المقاومة.

المضادات الحيوية للأطفال

وجدت الدراسة الجديدة أن المضاد الحيوي سيفترياكسون من المرجح أن يكون فعالا في حالة واحدة فقط من أصل 3 حالات أو التهاب السحايا عند الأطفال حديثي الولادة، ومن المرجح أن يكون المضاد الحيوي الجنتاميسين فعالًا في أقل من نصف حالات التهاب مجري الدم والتهاب السحايا لدى الأطفال.

استعرض الباحثون 86 دراسة قامت بتحليل أكثر من 6600 نوع بكتيري من 11 دولة لقياس مدى حساسية المضادات الحيوية للبكتيريا الشائعة المسببة لعدوى الأطفال كما ان التركيز في الأبحاث للمضادات الحيوية على البالغين وفي كثير من الأحيان يتم استبعاد الأطفال وحديثي الولادة،

الحد من الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات

ويعمل ويليامز أيضًا مع لجنة تحسين أدوية الأطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية لضمان حصول الأطفال على المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات المقاومة للأدوية في أسرع وقت ممكن والحد من الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات.

وقال كبير الباحثين بول تورنر، مدير وحدة أبحاث أكسفورد الطبية "تكشف هذه الدراسة عن مشاكل مهمة فيما يتعلق بتوافر المضادات الحيوية الفعالة لعلاج الالتهابات الخطيرة لدى الأطفال".

وقال تورنر: "إنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة المستمرة لبيانات مختبرية عالية الجودة لرصد حالة مقاومة مضادات الميكروبات، مما سيسهل إجراء التغييرات في الوقت المناسب على إرشادات العلاج