الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التعليم: الحاصلون على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن برامج الحكومة المصري يعتمد على 3 إستراتيجيات أبرزها الولاء والانتماء والمواطنة، والأمن القومي، وأخيرا التشغيل، قائلا: يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير، مؤكدا أن التعليم الفني الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار في الالتحاق بالمدارس.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الوزير، أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر في التعليم الجامعية ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوي العام أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.

Advertisements

txt

مجاهد: تطوير التعليم الفني استهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل

txt

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بتعيين محمد ضياء رئيسا لجامعة عين شمس

 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر توقيع بروتوكول وزارة التعليم وتأهيل لتنمية مهارات التميز لتدريب الشباب وربطهم بالقطاع الخاص، لابد أن نغير الصورة الذهنية لدى المواطن وهناك طلاب حاليًا في مدارس التعليم الفني بيتحجزوا للوظائف قبل تخرجهم.


و تابع: 60 % من الشعب المصري شباب وهذه فرصة عمرنا لنكون قادرين على التنافسية، و خريج مدارس التعليم الفني هم فنيين وليسوا عمال، ويتم توفير فرص لهم في فنلندا ومصر ودول عربية وأوروبية، ولدينا فرصة ليكون الشباب قادرين على المنافسة العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن هناك عدد من خريجي المدارس الفنية بصل عددهم لقرابة 500 يسافرون للعمل خارج مصر.


جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي والدكتور حسن شحاته وزير العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشهادة الاعدادية المدارس الفنية تطوير التعليم الفنى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي وسط غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية