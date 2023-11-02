وزير التعليم: الحاصلون على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن برامج الحكومة المصري يعتمد على 3 إستراتيجيات أبرزها الولاء والانتماء والمواطنة، والأمن القومي، وأخيرا التشغيل، قائلا: يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير، مؤكدا أن التعليم الفني الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار في الالتحاق بالمدارس.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الوزير، أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر في التعليم الجامعية ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوي العام أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.

Advertisements

وأضاف الوزير خلال مؤتمر توقيع بروتوكول وزارة التعليم وتأهيل لتنمية مهارات التميز لتدريب الشباب وربطهم بالقطاع الخاص، لابد أن نغير الصورة الذهنية لدى المواطن وهناك طلاب حاليًا في مدارس التعليم الفني بيتحجزوا للوظائف قبل تخرجهم.



و تابع: 60 % من الشعب المصري شباب وهذه فرصة عمرنا لنكون قادرين على التنافسية، و خريج مدارس التعليم الفني هم فنيين وليسوا عمال، ويتم توفير فرص لهم في فنلندا ومصر ودول عربية وأوروبية، ولدينا فرصة ليكون الشباب قادرين على المنافسة العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن هناك عدد من خريجي المدارس الفنية بصل عددهم لقرابة 500 يسافرون للعمل خارج مصر.



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي والدكتور حسن شحاته وزير العمل.