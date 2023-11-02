الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الحجار والنبوي أبرز ضيوف الحلقات الجديدة ببرنامج محمود سعد

محمود سعد، فيتو
محمود سعد، فيتو

يستعد الإعلامي محمود سعد لإطلاق حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامجه الفني الجديد الذي يُعرض sold out عبر المنصات الرقمية وشاشة التليفزيون من خلال فضائية CBC.

 

ويحاور محمود سعد فى الحلقات الجديدة كل من سيد رجب ولينا شاماميان اليوم الخميس على مسرح Theatro Arkan.

 

 كما سيحل كل من الفنان المصري والعالمي خالد النبوي يوم 8 نوفمبر الجاري، ثم يحاور محمود سعد المطرب الكبير على الحجار يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023.. كذلك ستحل فرقة فؤاد ومنيب للفن التراثي.

 

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برنامج SoldOut Interviews

ويأتي البرنامج الجديد لمحمود سعد عقب مرور قرابة عام ونصف العام عن توقف برنامجه الشهير باب الخلق، إذ  قرر محمود سعد العودة من خلال برنامج يحمل اسم   "SoldOut Interviews"  وهو برنامج من أعمال منصة  watch it  الأصلية.

 

ولعل من أبرز الضيوف الذي شاركوا بالحلقات السابقة الفنانة منى زكي، الفنان أكرم حسني، والإعلامية والمنتجة إسعاد يونس والفنان أمير عيد قائد فرقة كايروكي، والفنان مدحت صالح.

 

ويتكون  برنامج SoldOut Interviews من 3 فقرات الأولى ستكون فقرة حوارية  من نجوم ومشاهير الفن والثقافة، والثانية ستكون حفلات أو عروض خاصة للنجوم، أما الفقرة الثالثة والأخيرة ستشتمل على استاند أب كوميدي يقدمه الضيف للحضور.

 

برنامج باب الخلق

وكان توقف برنامج  “باب الخلق” على شاشة قناة النهار فى 24 سبتمبر 2022، وقال محمود سعد حينها في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن برنامجه باب الخلق سيتوقف على قناة النهار.

 

وأضاف: "باب الخلق ملوش نصيب انه يستمر على قناة النهار والمشكلة ليست فيا أو في المحطة وإنما كل شيء يبدأ وينتهي".

 

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الإعلامي محمود سعد أكرم حسني الفنانة مني زكي الفنان اكرم حسني الفنان مدحت صالح خالد النبوى

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