الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري القطري، السد يكتسح المرخية بخماسية ويحافظ على الصدارة

السد والمرخية، فيتو
السد والمرخية، فيتو

حقق فريق السد فوزا كبيرا على المرخية 5-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، باستاد جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وأحرز الأهداف لفريق السد أكرم عفيف (4 أهداف) في الدقائق 16 و20 و42 و45+2، بالإضافة إلى الجزائري بغداد بونجاح (12).

وشهدت المباراة سيطرة من جانب السد على أغلب فتراتها، خصوصا الشوط الأول الذي سيطر عليه السد تماما، وسجل خلالها 5 أهداف كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا.

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وفي الوقت الذي انهار فيه فريق المرخية من دون سابق إنذار، ولم يجد أي طريقة لإيقاف طوفان السد على مدار هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، حاول المرخية العودة للمباراة لكن محاولاته باءت بالفشل، في الوقت الذي اكتفى فيه السد بأهدافه الخمسة في الشوط الأول التي حسمت اللقاء قبل نهايته، وإن أهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة غلته التهديفية.

وحافظ السد بهذا الفوز على صدارة ترتيب الدوري القطري بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد المرخية عند 3 نقاط في المركز 12 والأخير.

السد يخصص عائدات تذاكر مباراة الفيصلي لدعم فلسطين

أعلن نادي السد القطري رسميا، تخصيص عائدات تذاكر مباراته أمام الفيصلي الأردني؛ لدعم مشاريع حملة #فداكِ_فلسطين من خلال الهلال الأحمر القطري.

وقال السد القطري في بيان رسمي، إن ذلك يأتي من خلال المتاجر الرسمية للنادي.

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الدوري القطري السد المرخية جاسم بن حمد

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