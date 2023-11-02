الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

ريال مدريد يحدد موقفه من بيع تشواميني

تشواميني، فيتو
تشواميني، فيتو

كشفت إدارة نادي ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، عن موقفها بشأن السماح للدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط الملكي، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم تشواميني بمغادرة ريال مدريد، وسط وجود اهتمام من أندية إنجليزية بالتعاقد معه، على رأسها آرسنال وليفربول.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد قد أرسل رسالة واضحة إلى الأندية الراغبة في ضم تشواميني خلال الفترة المقبلة، مفادها أن اللاعب لن يغادر صفوف الميرينجي.

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وأضاف الموقع أن ريال مدريد يعتبر تشواميني لاعبًا غير قابل للمساس به، لا اليوم ولا في الصيف، لافتة إلى أنه يعد جزءًا من خطط النادي للحاضر وللمستقبل.

وشدد على أن المرينجي ليس لديه أي نية لبيع اللاعب الفرنسي الموهوب، والذي انضم للملكي في صيف 2022 عن طريق صفقة ذات قيمة مرتفعة.

وشارك تشواميني في 14 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.

ريال مدريد يجدد عقد رودريجو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد لاعبه رودريجو بشكل رسمي حتي عام 2028 المقبل.

ووقع الدولي البرازيلي على عقود التجديد برفقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وسيستمر رودريجو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وينتهي عقد رودريجو جويس الحالي في صيف 2025.

وكان رودريجو قد انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وخاض رودريجو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.

كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليجا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

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