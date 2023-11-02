الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يعلن تجديد عقد رودريجو حتى 2028

روديجو
روديجو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد لاعبه رودريجو بشكل رسمي حتي عام 2028 المقبل.

ووقع الدولي البرازيلي على عقود التجديد برفقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وسيستمر رودريجو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.


وينتهي عقد رودريجو جويس الحالي في صيف 2025.

وكان رودريجو قد انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

 

وخاض رودريجو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.

Advertisements


كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليجا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

سبب جائزة فينيسيوس جونيور 

وتوج فينيسيوس جونيور بجائزة سقراط تقديرا للعمل الإنساني الذي يقوم به لاعبو كرة القدم بحسب الصحفي ماريو كورتيجانا.

 

وشملت المساهمات البارزة للنجم فينيسيوس إنشاء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه بامبالي، وكانت لجنة متميزة مكونة من ستة أعضاء مسؤولة عن عملية اختيار الجائزة في العام الماضي.

وفي 2022، استثمر فينيسيوس 335 ألف يورو في معهد "Vini Jr"، وهو تطبيق تعليمي مصمم لمساعدة الطلاب المحرومين.

وأسهم فينيسيوس فيما يزيد عن مليون يورو في 2023. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن يرتفع التزام فينيسيوس إلى مستوى أعلى، مع تعهد بقيمة 2.5 مليون يورو.

والجوائز الرئيسة التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.

وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لإهانات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي على ملعب ميستايا ما فجر أزمة كبيرة.

كما تعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من عدد من جماهير برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت الماضي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو المرينجي لتأمين مستقبله داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وقبل أيام قال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "X": "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رودريجو جويس ريال مدريد ريال مدريد الاسباني سانتوس البرازيلي كأس السوبر الإسباني قميص ريال مدريد ملك اسبانيا نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

كلوب ينافس 3 مدربين على الأفضل خلال شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

شريف ضد رونالدو، مواعيد مباريات الجولة 12 للدوري السعودي

ينافس على الأفضل بالبريميرليج، أرقام محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

رئيس وزراء هولندا يوجه الشكر للسيسي لإجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

تفاصيل مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي في المنام أفعل هذه الأمور

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية