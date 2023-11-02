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اقتصاد

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الخميس 2-11-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

 استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 106.77 نقطة، حيث أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.67 نقطة.

التحليل الفني لمؤشر الدولار (المدى القصير) 

 الإشارات الفنية تشير إلى أن  المؤشر مستقر على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني اللحظي لمؤشر الدولار العالمي الانعكاس من قمة القناة الصعودية والتي قادت المؤشر نحو الأعلى منذ سبتمبر الماضي، ومع ذلك، قد لا تمتد خسائر الدولار لأكثر من 0.4% إلى 0.5% فقط، في حين أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يقود المعنويات نحو ارتفاع الدولار الأمريكي مجددا.

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إلى أين يتجه سعر الدولار الأمريكي؟

سعر الدولار الأمريكي، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 106.77 نقطة، حيث إن المسار الصاعد الحالي قائم على استمرار تشكيل مستوى جديد للدعم، حيث يدعو ذلك لانتظار تجميع سعرى جديد وتسجيل مكاسب إضافية بالتوازي مع مستوى 106.900 وصولا إلى المستوى 107 نقاط، مع تفاعل المستثمرين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، لكن الأسواق تركز على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار رفع الفائدة الأربعاء 20 /9 /2023.

الدولار، فيتو 

توقعات اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا

من المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا. 

نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى

ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %.

يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات:

  1.  اليورو: 1.08 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0068 دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.13 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.73 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.092 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.26 دولار أمريكي.

 

 

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