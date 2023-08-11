لائحة غرامات المترو، 9 مخالفات تعرضك لغرامة 200 جنيه بالخط الثالث

اعتمدت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل القطارات بالخط الثالث لمترو الأنفاق لائحة الغرامات والمخالفات داخل محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق التي تشمل (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات).

ووحدت الشركة قيمة الغرامة لجميع المخالفات لتكون ٢٠٠ جنيه لـ ٩ حالات وهي:



- التدخين بداخل المحطات والقطارات.

- إلقاء المخلفات بالمحطات والقطارات.



- ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات غير المخصصة.



- إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.



- استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح أو في غرض غير مخصص لها.



- ومزاولة البيع في المحطة والقطارات بدون تصريح.



- الجلوس في المحطات والقطارات بدون مبرر.



- القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.



- عبور شريط سكة المترو.



.

Advertisements

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي شهد طفرة ونمو متزايد في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب والتي تتمثل في ( الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو - ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات - ذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر).

يأتي ذلك في إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.