الأهلي 2007 يفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0

الأهلي 2007، فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

وسجل هدفي الأهلي 2007 في المباراة كلا من محمد عبد الفتاح تاحا ومحمد أشرف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أهلي 2007 إلى 28 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح.

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وفاز أهلي ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد السكندري 2-0 مسجلًا 23 هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

أهلي 2005 يفوز على غزل المحلة بثنائية في بطولة الجمهورية

من ناحية أخرى فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

سجل غزل المحلة هدف التقدم أولًا، ونجح فارس خالد في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني من المباراة واصل الأهلي ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، قبل أن يحصل على ركلة جزاء ويسددها أحمد خالد «كباكا» بنجاح في المرمى.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - أحمد عابدين - طارق فوزي.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - فارس خالد - أحمد وحيد.

الهجوم: محمد أحمد «شيبا» - محمد عبد الله- يوسف عفيفي.

وشارك محمد رأفت بدلًا من «شيبا»، هشام مصطفى بدلًا من فارس خالد، وإبراهيم عادل بدلًا من يوسف عفيفي، ومحمود لبيب بدلًا من طارق فوزي، وحسام عادل بدلًا من يوسف جمال.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٢٠ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز خلالها بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وفاز «أهلي 2005» على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، وفاز على غزل المحلة ٢ - ١، مسجلًا ٢٥ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2005

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

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