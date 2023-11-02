تفقد اليوم اللواء حسام الشربيني أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطالب معرض المنتجات المصرية الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الحرم "ب" أمام كلية الألسن.

ويأتي ذلك دعما للصناعة الوطنية واستمرارًا لنجاح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس المقام تحت رعاية أ.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

نظرًا للنجاح الذى شهده معرض المنتجات المصرية بالحرم الرئيسى وإقبال الطلاب والعاملين على شراء المنتج الوطنى تم إقامة المعرض ذاته بحرم كلية الألسن ليقدم منتجاته حتى ١٢ من نوفمبر الجارى مع تقديم خصومات خاصة بالمعرض.

جامعة عين شمس

وفي سياق آخر انتهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة من تقديم خدماتها لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد بنجاح وسط إشادة من أهلى المنطقة بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة على مدار أيام زيارة القافلة.

انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد

وذلك برعاية اللواء أ.ح.د.عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر وأ.د.غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف أ.د. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار خمسة أيام متتالية، حيث توافد على العيادات الخارجية مختلفة التخصصات قرابة ٣٥٠٠ مستفيد، كما تلقى جميعهم الخدمات الدوائية بالمجان من صيدلية القافلة،

وتم تحول ٨٢ مريضا لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.

وعن محور التوعية المجتمعية قدم دكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس عددا من الندوات التوعوية، حيث تم تقديم حملات توعية لطلاب مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية بالشلاتين حول العادات الصحية للوقاية من الأمراض، وأهم القواعد والعادات الصحية التي من شأنها أن تُعزز الصحة العامة للجسم، وتساعد على مقاومة الأمراض.