الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إعلان مهم من الأوقاف بشأن مسابقة العمال الجدد “تعاقد” عن موعد استلام العمل بالمديريات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أنه على العمال الجدد في مسابقة 2022م (تعاقد) المجموعة الثانية وعددهم (21) التوجه يوم الأحد القادم 5 / 11/ 2023م للمديريات الإقليمية التابعين لها لاستلام العمل، وعلى مديري المديريات سرعة موافاة الإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام بكشف بأسماء من تم استلامهم العمل معتمد ومختوم ومرفق به أصل إقرار استلام العمل وفق النموذج المرفق في اليوم التالي لاستلام العمل مباشرة، حتى يتسنى مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسرعة.

 

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مسابقة العمال من وزارة الأوقاف 

صرف المستحقات المالية لهم، وهم:
1. محمد فرحات عبد الجليل محمود - الإسكندرية
2. أحمد مكرم عباس كامل عبد العاطي - أسيوط
3. يوسف مصطفي أبو زيد عمر - اسيوط
4. محمد سيد عبد الرازق دهمان - الجيزة
5. محمد سيد قرني أحمد - الجيزة
6. صابر عبد الرحمن حامد عبد الرحمن - الجيزة
7. رمضان عبد الرحيم رمضان محمد - الدقهلية
8. عبد العاطي جلال إبراهيم علي - السويس
9. مختار محمد إبراهيم علي - السويس
10. أحمد الشحات محمد علي ريشة - القاهرة
11. نادر السيد حسن إبراهيم - القاهرة
12. مصطفي احمد اسماعيل أبو مصطفي - القاهرة
13. أحمد فرج حسين عبد السلام - القاهرة
14. شعبان محروس محمد دسوقي - القاهرة
15. محمود شعبان عطية عيد - القاهرة
16. عبد الله عجمي قرني محمد - القاهرة
17. محمود نبوي محمود محمود - القاهرة
18. محمود محمد أحمد محمد متولى - القليوبية
19. أحمد حسن صديق سالمين - قنا
20. أحمد مهدى محمد عبد الوهاب - المنيا
21. على حسين عبد العزيز حسن - المنيا

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وزارة الأوقاف المركزي للتنظيم والادارة العمال الجدد في مسابقة 2022

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