الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم بني سويف يوجه بتفعيل حصة الريادة لترسيخ حب الوطن لدى الطلاب

اجتماع مجلس الرواد
اجتماع مجلس الرواد بتعليم بني سويف، فيتو

وجه محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، على ضرورة تفعيل حصة الريادة بالمدارس لما لها من أثر إيجابي في تغيير سلوكيات الطلاب وغرس القيم والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع مجلس الرواد الذي عقد بمكتبة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة خطة الاتحادات الطلابية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، على أهمية الممارسة الديمقراطية للطلاب من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية التي تعمل على تعميق فكرة الديمقراطية في نفوس الطلاب والتأكيد عليها من خلال الممارسات الفعلية.

كما أكد وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة تفعيل دور مجلس الرواد الذي يسهم في دعم القيادات الطلابية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب عن طريق البرامج والمشروعات التي تتم خلال الأنشطة التربوية والاجتماعية.

وحضر الإجتماع كل من: هاني رجائي وكيل المديرية، وربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، وعادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية، وعزة إبراهيم موجه عام إتحاد الطلاب، وشهد الإجتماع تكريم رواد عموم مديري المدارس على مستوى الجمهورية ورواد الفصول من المعلمين وأمين اتحاد طلاب بني سويف.

امتحانات الإعدادية ببني سويف 2023

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 سوف تجرى بالنظام المتبع "بنظام العام الماضي" دون أي تغيير، وحسب المواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للإمتحانات المتمثل في "ورقة للأسئلة ودفتر للإجابة"وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن الإستعداد المبكر لـ إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 وتحديد النظام المُتبع للإمتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وكيل تعليم بني سويف يشدد على منع العقاب البدني والنفسي للطلاب

ورقة أسئلة ودفتر إجابة، تعليم بني سويف: لا تغيير بنظام امتحانات الإعدادية

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