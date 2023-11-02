الري: نخطط للتركيز على معالجة المياه وتقليل ملوحة مياه الصرف الزراعي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في جلسة "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبعده الاقتصادي على قطاع المياه في مصر "المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات، مؤكدًا دور المركز القومي لبحوث المياه في تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثي للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يُسهم في تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على أسس علمية دقيقة.

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وأكد الدكتور سويلم حرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز القومي لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية، مع تعزيز التنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول الي حلول عملية قابلة للتطبيق علي الأرض.

وأشار لضرورة التوسع في البحث العلمي في مجالات الصمود والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية واللاجئين وغيرها من التحديات التي تواجه قطاع المياه، والبحوث العلمية في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات المياه، والتعامل مع السيول الومضية والظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، والتوسع في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة المياه وتقليل ملوحة مياه الصرف الزراعي.