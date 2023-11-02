الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الدوري المصري، كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات النادي الأهلي المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقرر أن يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر، ويواجه المارد الأحمر فريق الجونة يوم 11 نوفمبر.

وخاض الأهلي مباراتين فقط حتى الآن في بطولة الدوري المصري أمام كل من المصري والإسماعيلي وفاز بهما.

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وكان اتحاد الكرة قد أجل مباريات الأهلي في الدوري بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي.

الأهلي يواجه المقاولون العرب

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

10 مواجهات لشوقي غريب أمام الأهلي

والتقى شوقي غريب المدير الفني للفريق المقاولون العرب أمام الأهلي في 10 مباريات قبل ذلك خلال قيادته لـ 4 فرق سموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والمقاولون العرب حيث فاز في لقاء وحيد مقابل 9 انتصارات للأهلي.

المواجهة الأولى مع الاتحاد السكندري
وتقابل شوقي غريب للمرة الأولى مع النادي الأهلي خلال قيادته لفريق الاتحاد في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز العام 2004 وخسر بهدفين دون رد.

المواجهة الثانية مع سموحة
وتقابل شوقي غريب مع الأهلي للمرة الثانية خلال قيادته لفريق سموحة السكندري في مباراتي الدوري الممتاز عام 2012 حيث خسر في الدور الأول بثلاثية مقابل هدف قبل أن ينجح في تحقيق الفوز في الدور الثاني بهدف نظيف.

أربع مباريات مع الإنتاج الحربي
وتقابل شوقي غريب مع الأهلي خلال قيادته لفريق الإنتاج الحربي أربع مرات بداية من مباراة الدور الأول في بطولة الدوري الممتاز عام 2013 حيث خسر بثنائية نظيفة.

وكان اللقاء الثاني مع الأهلي خلال قيادته للإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز عام 2016  و خسر في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-0 وخسر في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0.

واللقاء الثالث لشوقي غريب مع الأهلي كان في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز عام 2017 وخسر بهدفين نظيفين.

ثلاث مباريات  مع المقاولون العرب

والتقى شوقي غريب أمام الأهلي خلال قيادته لفريقه الحالي المقاولون العرب في ثلاث مباريات الأولى بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والثانية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف والثلاثة في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب
الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين
ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي  بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي  للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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