رئيس البريد يتابع حركة العمل وانتظام صرف المعاشات بمكاتب الدقهلية

قام اليوم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بجولة تفقدية بمحافظة الدقهلية تفقد خلالها بعض مكاتب البريد لمتابعة حركة سير العمل وعملية صرف المعاشات وتأدية كافة الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه؛ ورافقه خلال الزيارة عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وجاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، وجميع القيادات الإشرافية والتنفيذية بالمنطقة.

متابعة انتظام سير العمل

وقال الدكتور شريف فاروق،: "إن تلك الجولة التفقدية تهدف إلى متابعة حركة سير العمل بالمكاتب والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من حسن معاملة الجمهور، وتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية لهم بالجودة المطلوبة؛ مصدرًا توجيهات مشددة إلى كافة القيادات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد بين المواطنين لتذليل كافة العقبات والمشاكل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر".

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تحسين بيئة العمل

وأكد الدكتور شريف فاروق، استمرار جولاته التفقدية لمنافذ البريد؛ والتي تهدف في المقام الأول إلى الاطمئنان على انتظام حركة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم والعمل على تحسين بيئة العمل في المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا؛ بما يحقق رضاء المواطنين.

ويشهد البريد المصري في الوقت الراهن تطويرًا مستمرًّا في مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحيث تقوم هيئة البريد بتقديم خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express» بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب، خاصة فئة الشباب منهم.