رئيس البريد يبحث مع مسئولى ناقل إكسبرس السعودية أوجه التعاون والاستثمار

استقبل د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عدنان إبراهيم المزروع، الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس التابعة للبريد السعودي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كين روبرتسون، رئيس التجارة الإلكترونية، ومدحت عطا الله، المدير الإقليمي بمصر، وبحضور عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، وأحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار؛ وذلك بمقر البريد المصري بالقرية الذكية.

زيادة التعاون مع البريد

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن زيارة عدنان إبراهيم المزروع، الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس، والوفد المرافق له؛ تأتي بهدف زيادة سبل التعاون وبحث أوجه الاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الكيانات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة للعملاء".

Advertisements

وفي نهاية اللقاء اصطحب الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عدنان إبراهيم المزروع الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس في جولة تفقد خلالها مكتب بريد "القرية الذكية" الجديد الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل سهولة ويسر.

تطور البريد المصري

ومن جانبه أعرب عدنان إبراهيم المزروع، الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال بما يعكس عمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء، مُبديًا إعجابه بما شاهده من نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة داخل مكتب بريد القرية الذكية متمنيُا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.