الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

شباب سلة الأهلى يفوز على مصر للتأمين

شباب سلة الأهلى،
شباب سلة الأهلى، فيتو

 شباب سلة الأهلى، فاز فريق الشباب لكرة الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة، على حساب فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة ظهر اليوم الخميس، وقدم خلالها شباب سلة الأهلى عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، لينتهي اللقاء بفوز الفريق بنتيجة 93-45.

 

رجال سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في دوري المرتبط

 ويخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي  مباراة مهمة اليوم الخميس، عندما يلتقي مع مصر للتأمين في بطولة دوري المرتبط للمحترفين. 
 تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم وتقام على صالة سبورتنج ويسعى الفريق إلى الفوز بها لمواصلة الانتصارات في البطولة.
عقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.

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كما حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين  ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 79-48.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 65-41 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

 

"سيدات سلة الأهلي" يفوز على الصيد ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

من ناحية أخرى تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي  إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الصيد في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 94-51.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الصيد بنتيجة 84-62، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الصيد بنتيجة 75-41 وفي لقاء الإياب خسر «ناشئات الأهلي» بنتيجة 69-68. 

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» في الدور نصف النهائي مع فريق سموحة يوم 7 نوفمبر وتقام المباراة في مدينة الإسكندرية

 

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