الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يدين الانتهاكات الصارخة ضد الشعب الفلسطيني

مجلس جامعة الإسكندرية،
مجلس جامعة الإسكندرية، فيتو

 أدان مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، في جلسته المنعقدة اليوم، الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والمدنيين العزل منذ 7 أكتوبر الجاري، واستمرار القصف العشوائي على قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين.

 

كما ثمن المجلس على الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والذي يعبر عن إيمان واع بقضية الأمة العربية، وسعيه لحث المجتمع الدولي على القيام بمهامه لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، واستعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم، وأكد رئيس الجامعة استعداد جامعة الإسكندرية لمشاركة الأطقم الطبية في علاج المصابين والجرحى وإجراء العمليات من خلال الألية التي سوف تقرها وزارة التعليم العالي.

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كما  ووافق المجلس على بدء الدراسة بدبلوم علم الصيدلة الجينى ودرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص علم الصيدلة الجينى بدءًا من خريف ٢٠٢٣

وكرم المجلس الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية للبنين، بمناسبة انتهاء فترة عمادتهما بالكليتين وجهدهما المتميز خلال فترة عملهم.

وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار - فندق ريجال هايتس العلمين وفندق كريستال إن العلمين وبروتوكول التعاون بين الكلية وشركة مصر للسياحة، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة نانجينج الزراعية بالصين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شاندونج نورمال جينان (SDNU) بالصين، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيرلانجا بإندونيسيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مؤتة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة ألاباما ــ برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية وكذا اتفاقية تبادل الطلاب بين الجامعتين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة - القاهرة ٢٠٢٣، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والنيابة الإدارية - القاهرة ٢٠٢٣.

ووافق المجلس على ترقية ١٧ عضو هيئة تدريس، ٧ إلى وظيفة أستاذ و١٠ إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين ١٨ مدرسا، ومنح ١٣٣ درجة دكتوراه، و١١٠ درجات ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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