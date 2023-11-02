تقارير تكشف مدة غياب دى ليخت عن بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس، أن دي ليخت نجم بايرن ميونيخ الألماني تعرض لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى خلال مشاركته في مباراة ساربروكن والتى خسرها العملاق البافاري في كأس ألمانيا أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن فترة غياب دي ليخت عن بايرن ميونيخ عن تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وكان اللاعب عاد لتوه من فترة غياب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها منتصف الشهر الماضي، بعد أن تعرض سابقا لإصابة في الركبة في المباراة أمام بوخوم.

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ويلعب بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند بعد غد السبت في الدوري الألماني، ولدى توخيل مدافع واحد فقط جاهز هو كيم مين جاي.

بايرن ميونيخ يفوز على درامشتات

فاز بايرن ميونيخ على درامشتات بنتيجة 8 أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بندسليجا

وسجل أهداف بايرنميونخ كل من هاري كين "هاتريك"، ليروي ساني "ثنائية"، جمال موسيالا "ثنائية" وتوماس مولر في الدقائق 51، 56، 60، 64، 69، 71، 76 و88.

بهذا الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 23، ليقفز مؤقتا للصدارة، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل بايرن ميونخ أمام دارمشتات

وتضم تشكيلة بايرن ميونخ، كلا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: نصير مزراوي، مين جاي، ماتياس دي ليخت، ألفونسو ديفيز.

الوسط: جوشوا كيميتش، لايمر، جمال موسيالا

الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، كينجسلي كومان.

آخر ظهور لمانويل نوير

وكانت مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، في الأول من ديسمبر الماضي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، هي الظهور الأخير لقائد بايرن ميونخ في الملاعب.

أما آخر ظهور لمانويل نوير بقميص بايرن ميونخ، كان في مباراة شالكة، التي أقيمت يوم 12 نوفمبر 2022.

وبعد مونديال 2022، تعرض نوير لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسة رياضة التزلج، مما استلزم إجرائه عملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي.