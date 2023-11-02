الأنبا تكلا يترأس حفل تخريج دفعتين بمعهد الرعاية

نظمت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس حفلًا لخريجي الدفعتين الأخيرتين من فرع معهد الرعاية والتربية بدشنا، وكذلك الحاصلين على دبلومة تمهيدي الماچستير، في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، وبحضور نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا.

وتضمن الحفل كلمة تهنئة ألقاها نيافة الأنبا تكلا وحثّ فيها الخريجين على استكمال الدراسة، كما شمل الحفل تقريرًا مفصلًا عن أعمال المعهد في السنوات الخمس الأخيرة، وعددًا من الكلمات التي ألقاها بعض الخريجين.

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وفي الختام سلّم نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا الشهادات والهدايا للخريجين، وتم التقاط الصور التذكارية.

الأنبا يواقيم يترأس اجتماع كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت

وعقد مجمع كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة إسنا، بحضور نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا يواقيم، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وأقامت اللجنة المجمعية الفرعية لخدمة المتزوجين بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار يومين، المؤتمر الخامس للمتزوجين بإيبارشيات الوجه البحري تحت عنوان "قضايا وحلول"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسر ومقرر لجنة خدمة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، وعدد من متخصصين في معهد المشورة الأرثوذكسية.

وعقد نيافته في المؤتمر الذي حضره ١٠٠ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ثلاثين إيبارشية من الوجة البحري ومن مناطق القاهرة والإسكندرية، ندوة مفتوحة لأعضاء المؤتمر لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

الكنيسة الأرثوذكسية توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وحضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والسيد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وتأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.

والتقى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس، بمجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل في لقاءهم الدوري، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالمرج الشرقية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا سيداروس عن الجانب الرعوي في حياة الراعي، ثم كلمة للأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مار مرقس كليوبترا عن سلامة الخدمة، ثم أسئلة عن خبرات في الخدمة.

ونظمت إيبارشية شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس مؤتمر للآباء كهنة ايبارشية شبين القناطر، لمدة يومين تحت عنوان "حسب قلبي"، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف اإيبارشية شبين القناطر.



وحاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه وشباب اسكندرية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأب القمص يوحنا باقي، والأب القس مايكل اسحق.

وتضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي والمحاضرات، تسبحة نصف الليل، ومناقشة بعض الأمور الرعوية.

وشهدت أرض الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رسامة ٥٤ شماس في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، بيد نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وصلى نيافة الأنبا رافائيل القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا رافائيل ٢٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة أغنسطس، و٢٦ آخرين في رتبة إبصالتس.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها، وشعبها من بينهم أسر الشمامسة الجدد.