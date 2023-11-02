محافظ الإسكندرية: تم زراعة نحو 260 ألف شجرة في أحياء المحافظة
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس أنه تم زراعة نحو 260 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة وحتى الآن، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، والتى تعمل على تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وجه الشريف؛ الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.
ومن جانبه، أشار محمد الحلواني مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة أنه خلال الأسبوع الـ 63 من المبادرة الرئاسية تم زراعة 1310 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، فى 5 أحياء وهى ( العامرية أول - شرق – وسط – مركز ومدينة برج العرب – الجمرك).
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