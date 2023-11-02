الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زعيم حزب في البرلمان التركي يدعو لإرسال قوات من بلاده إلى غزة

البرلمان التركى،
البرلمان التركى، فيتو

دعا زعيم حزب الرفاه الجديد التركي، الذي يعد جزء من الائتلاف الجمهوري الحاكم، فاتح أربكان، البرلمان إلى التصويت لصالح إرسال قوات تركية إلى قطاع غزة لمدة عام.

التصويت على قرار هام فى تركيا

ووفقا لأربكان، فإن الحزب سيقدم استئنافا إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا للتصويت على هذا القرار في المستقبل القريب.
وقال أربكان "بحسب المادة 92 من دستور الجمهورية التركية، فإننا نطالب بشدة باتخاذ قرار بتمركز عناصر من القوات المسلحة التركية، التي سيحدد الرئيس حدودها ومداها وعددها، في غزة لمدة عام بهدف إنشاء منطقة برية آمنة وممر أمني على البحر.

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 البرلمان التركي

ونقلت صحيفة يني أكيت عن السياسي قوله: "نريد أن يتم التصويت على هذا الطلب في البرلمان في أقرب وقت ممكن وأن يتخذ برلماننا قرارًا في هذا الاتجاه بدعم من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان".
وفى سياق منفصل أعلنت قناة كان العبرية فى خبر عاجل لها قبل قليل تأكيد جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية بغزة.

مقاتلي حماس

وعلى الجانب الآخر كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

عدد مقاتلى حماس

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيانات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد لجيش الإحتلال الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 مقاتل قاموا بمهاجمة جنوب إسرائيل”.

دخول إلى إسرائيل

ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.

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