في زيارته الأولى لمصر، 3 عروض لأوركسترا تشايكوفسكي بأوبرا القاهرة والإسكندرية

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى التعاقد مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسي الذي يزور مصر لأول مرة لتقديم 3 عروض، تقام بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والإسكندرية.

عروض أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني

وتقام العروض فى الثامنة مساء الأحد والاثنين 5، 6 نوفمبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وتتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية، حيث تشارك فى الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة ( حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ) فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا، ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـ راجح داوود،كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

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أما الحفل الثانى يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف، ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي الى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

ويشارك فى الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف ويتضمن وكونشرتو التشيلو لـ هايدن إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.

عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة

جدير بالذكر أن عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة ولدت عام 2005، وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى على يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقي والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهى في السابعة مع أوركسترا المكسيك السيمفوني، حصلت على عدة جوائز منها الجائزة الأولى في مسابقة الشباب الموسيقيين في ألمانيا والجائزة الأولى بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.

أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني

أما أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

المايسترو فلاديمير فيدوسييف

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقى تعليمه في معهد مدرسي الموسيقى في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقي في موسكو، قدم أول عرض مسرحي له في مسرح الاوبرا والباليه الاكاديمي في كيروف وكان عرض عروس القيصر لـ كورسكوف، عمل قائدا ومديرا فنيا لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الأخرى وحصل علي عدة جوائز منها الجائزة الفضية من هيئة إذاعة أساهي اليابانية.