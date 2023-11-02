انطلاق تدريبات المشروع القومي للمصارعة بالأقصر

انطلقت تدريبات مرحلة البراعم في لعبة المصارعة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالأقصر بنادي المدينة المنورة بالأقصر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.



و يحظى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواة للانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبى فى الألعاب الرياضية المختلفة.والذي يتم تنفيذه بنادي المدينة المنورة بالأقصر بالشكل العلمي وتحقيق رؤية الوزارة.

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تبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد، 2011 , 2012 , 2013 ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية في لعبة المصارعة حيث يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية

يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عز مدير إدارة الرياضة والاستاذ محمود صابر مدير المشروع.



كما شارك فريق اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر في دوري اللجان الرياضية في الألعاب الرياضية تنس طاولة وخماسي كرة القدم، والتى نظمتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، خلال الفترة من ٢٩ اكتوبر وحتى ١ نوفمبر ٢٠٢٣.

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