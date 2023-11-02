الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته

إحالة المتهم للمحاكمة،
إحالة المتهم للمحاكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته.


جاء قرار الإحالة عقب تسلم النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي والتحريات في واقعة مقتل مزارع في الواحات البحرية، وسرقة متعلقاته.


وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الحادث، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

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العثور على جثة أحد الأشخاص بالواحات 

كانت البداية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية، وتبين العثور على جثة مزارع مصابا بجرح فى رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

 

تم التوصل لهوية المتهم وتبين أنه عامل، وبمواجهته  اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

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