الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد إصابتها بالشلل النصفي، خروج والدة نادين الراسي من المستشفى

نادين الراسي،فيتو
نادين الراسي،فيتو

 كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، خروج والدتها من المستشفى، بعدما أصيبت من قبل بجلطات متتابعة في القلب مما أدى إلى تعرضها للشلل النصفي.

 

 في هذا السياق، نشرت نادين الراسي، صورة وهي تمسك بيد والدتها، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، وكتبت: ماما الليلة صارت بالبيت كتر خيركم على صلواتكم ومحبتكم، الإيمان بالله ومشيئته أقوى بكتير.

 

 وكانت تعرضت نادين الراسي إلى الضرب المبرح من شقيقها وظهر على جسدها علامات هذا الضرب، حيث أصيبت نادين بجروح في اليد والرأس، ونشرت كثيًرا من الصور التي تؤكد ذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، كما دخلت في حالة من الانهيار العصبي، مما اضطرها إلى الذهاب للمستشفى لكي تتلقى علاجها، وكان هذا الضرب أمام والدتها المصابة بالشلل النصفي.

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