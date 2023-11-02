رشا سامي العدل توجه رسالة مؤثرة لوالدها: فراقك صعب قوي

حرصت رشا سامي العدل، على توجيه رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى ميلاده، الذي تحل اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر.

نشرت رشا سامي العدل، صورة برفقة والدها الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت قائلة:عيد ميلاد مين الليلة.. عيد ميلاد قمر العيلة.. أنت قمر حياتي، شمسها ونجومها، أنت المعني الحقيقي للحياة وسبب وجودي في الدنيا، رغم إني زعلانة منك أنك سبتني كل السنين دي تايهه في غابة.

وتابع رشا سامي العدل: مش هغلس عليك في عيد ميلادك، كل سنة وأنت حبي الأكبر، كل سنة وأنت على بالي وفي قلبي قاعد متربع على عرشه، كل سنة وأنا بحبك واشتاقلك أكتر، فراقك صعب قوي عشان أنت مستحيل تتكرر تاني في الحياة، ملكش زي ملكش بديل.

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واختتمت رشا سامي العدل: مش عارفة أعوض عدم وجودك ده مهما حاولت، نفسي قوي كنت تبقي موجود دلوقتي والله أجري عليك اترمي في حضنك وأنت لوحدك هاتفهم اللي جوايا كالعادة.. وحشتني يا ظهري وسندي كل سنة وأنت حياتي..الله يرحمك ويغفر لك يا قلب قلبي.

من ناحية آخرى، كانت وجهت رشا سامي العدل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة لشقيقها أحمد والذي رحل عن عالمنا مؤخرا.

رشا سامي العدل

وكتبت رشا سامي العدل قائلة: "هتوحشنا يا روحي أنا وخالد حياتنا صعبة من بعدك.. بابا الله يرحمه، وأنت دلوقتي كسرة جامدة أوي، لينا ضربتين يقطموا أي حد، لسه مش مستوعبين وصعب نستوعب، بس متغلاش على اللي خلقك".

وتابعت: "الله يرحمك ويغفر لك، ويدخلك الفردوس الأعلى من غير حساب، ولا سابق عذاب، اللهم ثبته عند السؤال، وأكرم نزله ونور قبره إنك أنت الغفور الرحيم اللهم آمين".

أحمد سامي العدل

وأحمد هو ابن الفنان الراحل سامي العدل، والذى عمل ممثلا ومخرجا، وكان يعمل أيضًا كمساعد مخرج، وشارك بالتمثيل في مسلسل «فوق مستوى الشبهات» بطولة الفنانة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود» ومساعد مخرج في «الحساب يجمع».

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