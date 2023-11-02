الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

المقاولون يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

المقاولون والأهلي،فيتو
المقاولون والأهلي،فيتو

الدوري المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب، المدير الفني، لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووضع شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون كافة الاحتمالات قبل مواجهة الأهلي في الدوري سواء بتأجيل المباراة أو إقامتها في موعدها بسبب ارتباط الأهلي بمشواره في الدوري السوبر الأفريقي.

المقاولون ضد الأهلي 

وحرص الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب علي وضع خطة التدريب منذ مباراة الاتحاد السكندري الماضية استعدادا لمواجهة الاحتمالات الخاصة بمباراة الأهلي سواء باقامتها في موعدها أو تأجيلها حيث كان شوقي غريب يتمني استمرار الأهلي ممثل مصر للوصول للدور النهائي بالسوبر الأفريقي.

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وعلى صعيد متصل استعاد فريق المقاولون عدد من اللاعبين المصابين والعناصر الأساسية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة المقرر لها السبت المقبل بملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وينتظم المقاولون غدا الجمعة في معسكر مغلق استعدادا لمباراة النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة، عقد اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول بالنادي في حضور الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب. 

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة ووجه المشرف على الكرة الشكر للجهاز الفني واللاعبين على تهنئته بعيد ميلاده رافضا أي مظهر احتفالي ومكتفيا بالجلسة والتهنئة في ظل حالة الحزن والحداد.

وبعدها وجه المهندس عادل فتحي عدة رسائل للاعبين يأتي علي رأسها طي صفحة الماضي، والتركيز فيما هو قادم من مباريات الدوري المصري الممتاز مؤكدا أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في تواجد الفريق في المركز الذي يستحقه.

وشدد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن ثقته كبيرة في الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي نجح في وقت سابق مع  منتخب مصر.

وطالب عادل فتحي اللاعبين بعودة الروح مشددا أنهم رجال وقادرون على تحمل المسئولية والظهور بروح جديدة وتعديل موقف الفريق في جدول الدوري خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أكد تمسكه بالكابتن شوقي غريب وهي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة، وشدد رئيس النادي  والمشرف العام على الكرة أن ثقتهم كبيرة في الكابتن شوقى غريب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي لم ينس الدور الذى لعبه الكابتن شوقى غريب في إنقاذ الفريق في الموسم قبل الماضى وقبل نهاية الدوري بخمس أسابيع.

شوقي غريب
 وأضاف المهندس محمد عادل أنه على قناعة تامة بقدرات الكابتن شوقي غريب في إعادة بناء الفريق من جديد خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الموسم الماضي سواء للرحيل بعد انتهاء عقودهم أو الاحتراف الخارجي أو الهروب وهو ما كان له تأثير كبير على البداية التي لا تتناسب مع قلعة المقاولون العرب فضلا عن إصابة عدد من العناصر الأساسية وغيابها عن التشكيل الأساسي.


وأكد المشرف العام على الكرة أن نادي المقاولون العرب لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة، مشددًا على أن الفريق سيعود لمكانه الطبيعي من جديد متمنيًا أن يحالف التوفيق للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

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