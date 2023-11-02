الدوري المصري، كشف حساب الأهلى أمام المقاولون العرب في 80 مباراة

الدوري المصري، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب



الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

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ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1

يبدأ اليوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق المقاولون العرب بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحصل كولر على مجموعة من المباريات الأخيرة لفريق المقاولون في الدوري لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الهامة خلال شهر نوفمبر.

ونستعرض في السطور التالية جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر.

المقاولون العرب × الأهلي

الجولة السادسة من الدوري المصري

4 نوفمبر في السابعة مساءً

استاد المقاولون العرب



الأهلي × ميدياما الغاني

الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

25 نوفمبر في السادسة مساءً

لم يتحدد الملعب

الأهلي × سموحة

الجولة السابعة من الدوري المصري

28 نوفمبر في الرابعة عصرا

استاد القاهرة

وتأجلت مباريات الجولة الثالثة والرابعة والخامسة للأهلي بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي، ضد كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة على الترتيب.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما تشهد جلسة كولر مع جهازه المعاون تصحيح أخطاء مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ومعها ودع الأحمر منافسات الدوري الإفريقي من نصف النهائي.