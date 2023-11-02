الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

تطور جديد في قضية بول بوجبا

بول بوجبا، فيتو
بول بوجبا، فيتو

بول بوجبا، أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن قضية تعاطى بول بوجبا المنشطات نجم نادي يوفنتوس الايطالي  ستباشر من قبل السلطات المحلية، ولن يتم التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن عقوبة إيقاف بوجبا ستعلن في خلال 10 أيام، وسيكون أمام بوجبا 20 يوما للاتفاق مع هيئة مكافحة المنشطات حول عقوبة مخففة.

وأوضحت أن النجم الفرنسي الفائز بمونديال 2018، يواجه عقوبة الإيقاف 4 أعوام، وهناك مساعي للتوصل لاتفاق ودي بشأن تقليص العقوبة إلى عامين. 

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه حال فشل الاتفاق الودي، سيخضع بول بوجبا لجلسة استماع أخرى بعد 40 يوما.

واختتمت بأن هناك احتمال ضعيف للغاية بأن يفلت بوجبا من الأزمة بإيقاف 3 أشهر فقط، إذا أثبت أن تعاطيه العقار المنشط لم يكن مقصودا.

ويواجه بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 أعوام، والتي تهدد أيضا بفسخ تعاقده مع اليوفي، بسبب إيجابية عينة المنشطات العشوائية بعد مباراة بالدوري الإيطالي، في أغسطس الماضي.

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية،أن  نادي يوفنتوس يدرس فسخ التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

ويواجه بول بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد التأكد من نتيجة اختبار هرمون التستوستيرون.

والشهر الماضي، تم إيقاف بوجبا، البالغ من العمر 30 عامًا مؤقتًا، بعد سقوطه في اختبار للمنشطات الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فقد أثبتت العينة الاحتياطية للفرنسي بوجبا إيجابية الفحص.

وبعد هذا الفحص يصبح إيقاف بوجبا نهائيًا، في انتظار الحكم في القضية، حيث يمنع على اللاعب ممارسة الأنشطة اليومية المنتظمة المرتبطة بكرة القدم (التدريب والمباريات).

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن يوفنتوس ينتظر الإجراءات المتخذة ضد بوجبا الذي يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس أجرى تحليلًا معمقًا فور تلقيه خبر الايقاف الاحترازي لبول بوجبا من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات الشهر الماضي.

يوفنتوس يدرس فسخ عقد بوجبا 

وكان بوجبا يدرسان فسخ التعاقد اللاعب الأعلى أجرًا في يوفنتوس براتب صافٍ يبلغ 8 ملايين، بالإضافة إلى مليونين كمكافآت.

وخلال فترة الإيقاف المؤقت، ينخفض ​​الراتب بشكل كبير إلى الحد الأدنى للأجور البالغ 42 ألفًا و477 يورو سنويًا، وفقًا لما تقتضيه اللوائح كما ذكرت "لاجازيتا".

وأفادت بأنه إذا تم إيقاف بوجبا لأكثر من 6 أشهر، سيكون يوفنتوس في وضع يسمح له بإنهاء العقد، وهو تقييم سيتم إجراؤه على أي حال مع بيئة اللاعب، التي أبدت تعاونًا منذ بداية الأمر.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس سيكون أيضًا في وضع يسمح له بطلب التعويض عن الأضرار.

ويفكر يوفنتوس، حاليًا، في إنهاء العقد مع بوجبا بنهاية الموسم الحالي أو قبل يونيو المقبل.

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