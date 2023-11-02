الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات بعدد من مدارس البحيرة (صور)

مبادرة تمكين الفتيات
مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

تستمر فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى" الذي ينفذها المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة برئاسة ذكية رشاد، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر،  ووحدات تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم، حيث نفذت بمدرستي (التعاون الإنساني الإعدادية بنات والشهيد عماد مطاريد الاعدادية).

استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو
استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو
استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو
استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو
استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

وتم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة وكذلك التعلم الرقمي وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات وأمهاتهن وإدارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة.

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ومن الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوّى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة.

استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو
استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو
استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو
استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لزيادة ثقتهم بأنفسهم من خلال تجارب متنوعة.

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البحيرة مبادرة تمكين الفتيات مبادرة دوي قمي المرأة بالبحيرة

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