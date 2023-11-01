الأوقاف تنظم الدورة التدريبية التثقيفية لأئمة ودعاة البحيرة
نظمت مديرية الأوقاف بالبحيرة بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة،الدورة التدريبية التثقيفية لأئمة ودعاة البحيرة في إطار جهود وزارة الأوقاف ودورها التوعوي والتنويري لمواجهة الأفكار المتطرفة، وكذلك التصدي للفساد ومكافحته.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة والعمل باستمرار من خلال مسيرة الإصلاح والتنمية.
أكد الدكتور محمد أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن الدورة تأتي ضمن مجموعة من الدورات المقرر عقدها للتدريب والتأهيل المستمر للدعاة والأئمة بالبحيرة، لدورهم الكبير فى محاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف وبث روح الأمل والتفائل بين الناس فى ظل الظروف العالمية والتوعية بعدم البناء المخالف على الأراضي الزراعية ومحاربة الفساد والمخالفين للقوانين.
حضر الدورة فضيلة الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، الدكتور عبد الباري إسماعيل بصل - أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر الشريف وعددًا من الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف بالبحيرة.
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