فلسطيني من مستشفى العريش: الوضع صعب في غزة ونشكر الجهود المصرية في استقبال الجرحى (فيديو)
قال جهاد عمران من مدينة خان يونس بقطاع غزة وأحد المرافقين لمصاب فلسطيني يتلقى العلاج بمستشفى العريش العام، إن الوضع داخل قطاع غزة صعب للغاية.
فلسطيني من مستشفى العريش، الوضع صعب في غزة ويشكر الجهود المصرية في استقبال الجرحى
وأضاف عمران أن ابن عمه يعاني من إصابة في العين اليمنى ويحتاج لرعاية طبية وعمليات جراحية مشيرا أنه محتجز داخل مستشفى العريش العام ويلقى الرعاية الطبية الكاملة.
وعن الوضع داخل قطاع غزة أكد أن الأوضاع داخل القطاع صعبة للغاية لا مقومات لأي حياة لايوجد مياه ولا طعام ولا يوجد مخابز تعمل، وتم قصف مناطق كاملة على المواطنين وسط وقوع آلاف الشهداء والجرحى.
وشكر عمران الجهود المصرية في استقبال الجرحى الفلسطينيين والعالقين الفلسطينيين، حيث تم تخصيص لنا مساكن تابعة لمحافظة شمال سيناء ويتم تقديم كافة المتطلبات.
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