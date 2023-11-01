16 مصابا فلسطينيًّا يعبرون رفح البري للعلاج في مستشفيات شمال سيناء (فيديو)

استقبل مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزي اليوم الأربعاء أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة" لعلاجهم بمصر.

مستشفيات شمال سيناء تستقبل 16 مصابا من فلسطين

ووصل مستشفى العريش حسب بيان وزارة الصحة 11 مصابا و5 مصابين لمستشفى بئر العبد وجار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الأجنبية منهم ٣٥ طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.

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وأعلنت وزارة الصحة استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع "غزة" والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم