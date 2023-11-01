الجريدة الرسمية تنشر التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل

كشفت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 30 اكتوبر 2023 بشأن قانون رقم 175 لسنة 2023، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، ويستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وتضمن القرار:

للشريحة الأولى: والتى لا يتجاوز صافى الدخل 600 ألف جنيه

أن يكون سعر الضريبة صفر فى حال كان الدخل يتراوح ما بين جنيه إلى 30 ألف جنيه.

يكون سعر الضريبة 10% للدخل الذى يتراوح ما بين 30 إلى 45 ألف جنيه،

يكون سعر الضريبة 15% للدخل الذى يتراوح ما بين 45 إلى 60 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 20% للدخل أكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه.

وتكون سعر الضريبة 22.5% للدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 25 % لما يزيد على 400 ألف جنيه

قانون رقم 175 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

قانون رقم 175 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

الشربحة الثانية: فى حال تراوح صافى الدخل بين 600 إلى 700 ألف جنيه.

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تكون سعر الضريبة 10% للدخل الذى يتراوح بين جنيه إلى 45 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 15% للدخل أكثر من 45 إلى 60 ألف جنيه

بكون سعر الضريبة 20% للدخل اكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 22.5% للدخل لكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 25 % لما يزيد عن 400 ألف جنيه

الشريحة الثالثة: فى حال تجاوز صافى الدخل بين 700 الف ولم يتجاوز 800 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 15% للدخل الذى يبدا من جنيه إلى 60 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 20% للدخل اكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 22.5% للدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 25 % لما يزيد عن 400 ألف جنيه

الشريحة الرابعة: فى حال تراوح صافى الدخل بين 800 الف ولم يتجاوز 900 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 20% للدخل من جنيه إلى 200 ألف جنيه

يكون يعر الضريبة 22.5% للدخل بين 200 إلى 400 ألف جنيه

الشريحة الخامسة: فى حال تجاوز الدخل 900 الف جنيه ولم يتجاوز مليون جنيه

يكون سعر الضريبة 22.5% للدخل من جنيه إلى 400 ألف جنيه.

ويكون سعر الضريبة 25 % لما يزيد على 400 ألف جنيه

الشربحة السادسة: فى حال كان صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 25% للدخل من جنيه إلى 1.200000 جنيه

يكون سعر الضريبة 27.5% لما زاد على 1.200000 جنيه.

ويعمل بالقانون فى اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أنه في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وتابعت المذكرة: وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث رؤي تعديل نص المادة (8) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت اللجنة البرلمانية: تمّ زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وعليه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وتضمن القانون تعديل شرائح ضريبة الدخل للعاملين بالقطاع العام والخاص باستبدال نص المادة 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)، إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.

ويعمل بالقانون الجديدة عقب نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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